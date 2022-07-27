Робимо все, щоби в окупантів не залишалося жодних логістичних можливостей, - Зеленський про обстріли Антонівського мосту
Будемо звільняти нашу територію воєнними, дипломатичними та всіма іншими доступними інструментами, поки не вийдемо на законні кордони України
Про це він розповів у своєму традиційному вечірньому зверненні.
"Щодо Антонівського мосту в Херсоні та інших переправ в області. Звичайно, всі вони будуть відбудовані, але вже нами. Робимо все для того, щоб в окупантів не залишалося жодних логістичних можливостей на нашій землі. Хоч би які в них були плани – ми їх зламаємо. І будемо звільняти нашу територію воєнними, дипломатичними та всіма іншими доступними інструментами, поки не вийдемо на законні кордони України", - йдеться у зверненні.
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