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Головна Світ Робити чоловікові масажі, готувати, прибирати і все це з усмішкою: в Японії поширювали листівки з порадами для вагітних, а тепер вибачаються

Робити чоловікові масажі, готувати, прибирати і все це з усмішкою: в Японії поширювали листівки з порадами для вагітних, а тепер вибачаються

28 липня, 2023 п'ятниця
13:59
Світ вагітність

Листівки, які порадили вагітним жінкам і матерям догоджати своїм чоловікам, робити їм масаж і готувати обід, викликали обурення в Японії. Мер вибачається і припиняє їх розповсюдження

Про це інформує CNN.

Місцеві ЗМІ цього тижня привернули увагу до листівок для вагітних і матусь у місті Ономіті в японській префектурі Хіросіма.

"Є відмінності в тому, як чоловіки та жінки відчувають і думають. Однією з причин цього є структурна різниця в мозку чоловіків і жінок. Відомо, що чоловіки діють на основі теорій, а жінки - на основі емоцій", - йдеться в одній листівці.

Молоді матері нібито можуть робити багато речей для задоволення своїх чоловіків, наприклад масаж, щодня готувати, вітати їх словами "ласкаво просимо додому" і завжди посміхатися, а також доглядати за дітьми та виконувати домашню роботу.

"Важливо розуміти відмінності й розподіляти ролі, перш ніж зазначається, що чоловікам і новоспеченим батькам подобається отримувати подяку за виконання основних завдань, таких як миття посуду, зміна підгузків і тримання дитини. Дружини можуть дратувати своїх чоловіків, якщо вони зайняті доглядом за дитиною, а не займаються домашніми справами", - йдеться у листівці, порадивши жінкам не засмучуватися без причини.

Реакція суспільства

Як виявилося, ці листівки розробити у 2017 році за результатами опитування.

Користувачі соцмереж одразу відреагували на такі "поради":

"Це досить погано, що місцева влада передає ідею про те, що догляд за дітьми - це обов’язок матері".

"Стрес є ворогом під час вагітності, тож чому саме він атакує лише жінок? Лист досвідченої мами новоспеченому татові був би, мабуть, у сто мільйонів разів кориснішим".

"Листівки та опитування громадськості, на основі якого вони базувалися, означають, що це те, що насправді думають чоловіки. Більшість чоловіків вважають, що догляд за дітьми - це чиясь справа, а дружини мають виконувати роботу по дому, ні не нехтуйте доглядом за своїми чоловіками, не засмучуйте чоловіків... Тоді краще не виходити заміж".

Деякі користувачі відзначили, що, попри разючу женоненависницьку листівку, вони відображають реальність японських застарілих гендерних норм і нерівного навантаження, яке несуть жінки, - одну з причин, яку вважають причиною постійного падіння народжуваності в країні.

Що сказала влада

Мер міста Юко Хіратані перепросив і зазначив, що листівки не враховують настрої вагітних жінок, матерів та інших осіб, які займаються вихованням дітей. Він сказав, що уряд припинить поширювати листівки, оскільки вони мають вислови, які підтримують ставлення та практики, які стереотипують гендерні ролі.

Повідомляється, що Японія - це патріархальне, консервативне суспільство з низьким рівнем гендерної рівності в політиці та бізнесі. Багато жінок вибирають між кар’єрою та сім’єю, а чоловіки не беруть участі у догляді за дітьми. Це призводить до зниження народжуваності, яка ставить під загрозу соціальну стабільність країни. Уряд намагається стимулювати народжуваність, але експерти кажуть, що це недостатньо.

Новини
Суспільство
Наука
Японія
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