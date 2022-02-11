"Робота не завершена": аналітик Юсов заявив, що крім каналу "НАШ" потрібно також протидіяти пропаганді у Telegram, Youtube і Facebook
Аналітик Андрій Юсов прокоментував запровадження санкцій проти телеканалу "НАШ"
Про це він сказав у "Великому ефірі Василя Зими" на Еспресо.TV.
"Тонни ватного бруду і пропаганди було через цей телеканал вилиті в мізки українців. Після закриття телеканалів Медведчука, це остання шпаринка в українському телебаченні для рестрансляції російської пропаганди. Дуже довго зважувалась українська держава - нарешті це сталося", - зазначив аналітик.
Він вважає, що всі причетні до каналу мають "покаятися".
"Дуже важливо всім тим людям, які легітимізували наратив російської пропаганди на каналі "НАШ", можливо співробітникам, можливо гостям, по-суті підспівували пропаганді, покаятися публічно, може в церкву піти свічку поставити. В цілому робота не завершена, велику кількість засобів дезінформації ми знаємо. Той же хаос в Telegram і також працювати з Youtube і Facebook щодо пропаганди", - підсумував Юсов.
- Рада нацбезпеки та оборони ввела санкції проти компаній, які складають структуру телеканалу "НАШ".
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