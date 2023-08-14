Про це повідомила пресслужба Мінреінтеграції.

"Загалом було напрацьовано 324 практичні кроки. Робота велася за десятьма напрямками. Зокрема, питання безпеки, розмінування, відновлення систем живлення та розвитку економіки", - йдеться у повідомленні.

У відомстві зазначили, що напрацювання ґрунтуються на практичному досвіді з деокупації Лиманщини та Святогір'я, а також на фаховому прогнозуванні ситуації.

"По кожному напряму також були проведені приблизні фінансові та часові розрахунки, необхідні для впровадження запропонованих заходів", – підкреслили в Мінреінтеграції.