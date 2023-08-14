"Робота велася за десятьма напрямками": влада заявила про розробку механізму реінтеграції Донеччини
Напрацьовано механізми з повернення українських територій Донеччини. Над цим працювали голова Донецької ОВА Павло Кириленко та його команда
Про це повідомила пресслужба Мінреінтеграції.
"Загалом було напрацьовано 324 практичні кроки. Робота велася за десятьма напрямками. Зокрема, питання безпеки, розмінування, відновлення систем живлення та розвитку економіки", - йдеться у повідомленні.
У відомстві зазначили, що напрацювання ґрунтуються на практичному досвіді з деокупації Лиманщини та Святогір'я, а також на фаховому прогнозуванні ситуації.
"По кожному напряму також були проведені приблизні фінансові та часові розрахунки, необхідні для впровадження запропонованих заходів", – підкреслили в Мінреінтеграції.
- 5 серпня було оголошено про примусову евакуацію з 9 населених пунктів Донеччини, де йдуть активні бойові дії.
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