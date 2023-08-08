Мене колись з частини відрядили до Києва і навздогін комбриг поставив завдання поспілкуватися з родичами зниклих безвісти та загиблих. - Бориславе, ти ж з людьми вмієш спілкуватися. Ти ж нардеп. Говорити та слухати вмієш. Впораєшся.

Це звучало, як "Тижмать!". Після тієї зустрічі я не зміг заснути. Від слова — зовсім. Це була одна з найважчих комунікацій в моєму житті. Якщо хтось каже, що психологічно вигорів, то я тоді згорів вщент. Це було не спілкування, а пропускання болю скрізь себе.

Не всі можуть прийняти смерть близької людини. Не всі готові змиритися з втратою. Тому я тоді почув багато що про себе та про бригаду. І що всі брешуть, а людина жива, але у полоні, або це не тіло їх близького, а хтось інший. Все це з криком, сльозами та прокляттями. Після тої зустрічі я був розчавлений. Це один з найнеприємніших спогадів.

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Чому я пригадав? Зараз спілкувався з побратимом і той мені розповів, що тіло загиблого заступника комбата по МПЗ вже понад рік лежить у моргу і дружина відмовляється його забирати. Вона каже, що це не його тіло, а він у полоні і його хтось там бачив. І навіть на якомусь сайті якісь росіяни з нею вели перемовини, щоб вона його викупила з полону. Вона в це вірить. І навіть експертиза ДНК не переконала дружину. Тому тіло в морзі й досі не поховане.

І от побратим мені каже: "А, може, ти з нею поговориш? Ти ж вмієш людей переконувати. Ти ж нардеп!

Вдруге я на це не повівся. Це справді дуже важко. Але з цим треба щось робити, тому що це непоодинокі випадки. Не знаю, чи є в нас служба психологічної підтримки родичів загиблих, але якщо немає, то її необхідно створити.

А ще я б карав таким спілкуванням тих, хто купує барабани, яйця по 17 гривень, верзе дурню зі своєї посади та пилить бюджети. Мені здається, що таке спілкування з родинами, що втратили близьких, могло б щось змінити у світосприйнятті та в голові тих, хто не розуміє, яку шкоду несуть їх дії. Нехай працюють психологічними грушами для биття. Головне, щоб родичам загиблих допомагало. Хоча я не впевнений у тому, що це спрацює. Це лише припущення...

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Про автора. Борислав Береза, громадський діяч, колишній народний депутат України

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