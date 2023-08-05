Воювати будуть усі
І поки є час, готуйтеся!
Воювати доведеться всім!
По ФБ несеться чергова хвиля обурення — військові посміли закликати провести "тотальну мобілізацію" у тилу, та прогнозують, що війна затягнеться і воюватимуть всі.
Друзі, зрозумійте одну просту річ. Якщо війна затягнеться, а вона, очевидно, затягнеться, то дійсно воюватимуть усі.
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І поки є час, готуйтеся! Проходьте курси, навчайтеся, опановуйте такмед, звʼязок, дрони та інші спеціальності.
Бо потім часу не буде.
Єдиний варіант як теоретично це можна оминути — максимально включитися зараз. Зокрема інвестувавши не менше 30% свого часу та ресурсів у волонтерство і донати.
Якщо ж ви будете удавати що це не ваша війна і воювати мають "люди-воїни" та "професіонали" готуйтеся, що дуже скоро цими "професіоналами" станете ви.
Це не добре і не погано. Це реальність.
Про автора. Віктор Таран, український політтехнолог, публіцист, громадський діяч, офіцер ЗСУ
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