Воювати доведеться всім!

По ФБ несеться чергова хвиля обурення — військові посміли закликати провести "тотальну мобілізацію" у тилу, та прогнозують, що війна затягнеться і воюватимуть всі.

Друзі, зрозумійте одну просту річ. Якщо війна затягнеться, а вона, очевидно, затягнеться, то дійсно воюватимуть усі.

Читайте також: Про контрнаступ: перестаньте читати російські тєлєги

І поки є час, готуйтеся! Проходьте курси, навчайтеся, опановуйте такмед, звʼязок, дрони та інші спеціальності.

Бо потім часу не буде.

Єдиний варіант як теоретично це можна оминути — максимально включитися зараз. Зокрема інвестувавши не менше 30% свого часу та ресурсів у волонтерство і донати.

Якщо ж ви будете удавати що це не ваша війна і воювати мають "люди-воїни" та "професіонали" готуйтеся, що дуже скоро цими "професіоналами" станете ви.

Це не добре і не погано. Це реальність.

Джерело

Про автора. Віктор Таран, український політтехнолог, публіцист, громадський діяч, офіцер ЗСУ

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.