"Ролан Гаррос": Світоліна зіграє проти росіянки в 1/16 фіналу турніру
Українська тенісистка Еліна Світоліна зіграє проти росіянки Анни Блінкової у третьому раунді Відкритого чемпіонату Франції
Про це повідомляє Еспресо.TV.
31 травня у Парижі Еліна Світоліна переграла австралійку Сторм Хантер (204) з рахунком 2:6, 6:3, 6:1. Українка вийшла до 1/16 фіналу турніру Grand Slam.
Наступною суперницею Еліни Світоліної стане росіянка Анна Блінкова, яка перемогла 5 ракетку світу Каролін Гарсію з Франції
- 27 травня у фіналі турніру WTA у Франції Еліна Світоліна перемогла росіянку Анну Блінкову.
- 29 травня Світоліна піднялася у рейтингу WTA одразу з 508-го на 192-ге місце.
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