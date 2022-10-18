English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Погляд Рольова модель для Шойгу і Герасимова
OPINION

Рольова модель для Шойгу і Герасимова

Ігор Танчин
18 жовтня, 2022 вiвторок
22:17
Погляд Ігор Танчин фейсбук

В короткій перспективі станеться одне з трьох: арешт, несподівана смерть від невідомої хвороби або самогубство

Те, що путінська Росія тупо косплеїть Третій Рейх є очевидним і загальновизнаним фактом.  Це дає нам які не які підстави використати  знання про цю рольову модель для прогнозування деяких процесів у сучасній Росії. Звичайно, з деякими поправками, головною з яких є та, що Гітлер був справжнім буйним, а Путін – всього-на-всього слуга мамони, жалюгідний слабак, випадково винесений на поверхню каламутними водами російської історії. Гітлер не вагаючись брав відповідальність на себе, наприклад, у 1938 році він скасував міністерство оборони Німеччини й особисто очолив новостворене Oberkommando der Wehrmacht. Натомість  Путін, який також особисто керує окупаційною армією, воліє в цьому не признаватися, перекладаючи відповідальність на міністра оборони Шойгу та начальника генерального штабу Герасимова. Подейкують, що обох скоро зроблять цапами-відбувайлами за невдачі другої армії світу. Дехто навіть пробує описати вірогідні сценарії їхньої відставки.  Враховуючи вищевказане, російський сценарій може бути якоюсь ремінісценцією відповідної події в гітлерівській Німеччині.

То ж подивимося як саме Гітлер звільняв з посади свого військового міністра і головнокомандувача армії?

Гітлер не вагаючись брав відповідальність на себ. Натомість  Путін, який також особисто керує окупаційною армією, воліє в цьому не признаватися, перекладаючи відповідальність на міністра оборони Шойгу та начальника генерального штабу Герасимова

З 1933 року міністром оборони Третього Рейху був фельдмаршал Вернер фон Бломберг, який стояв біля джерел вермахту, був одним з організаторів люфтваффе і танкових військ. Його звільнили порівняно милосердно, через сімейні обставини. В січні 1938-го року 59 річний удівець одружився зі своєю 26 річною секретаркою й одразу з'ясувалося, що свого часу вона знімалася в порно (тоді ще не у фільмах, а фото). Цього виявилося достатньо, щоб фон  Бломберга з ганьбою спровадили у відставку. Ще гірше було головнокомандувачу Сухопутними силами генерал-полковнику Вернеру фон Фрічу, якого відправили у відставку водночас із міністром фон Бломбергом, але привід знайшли ще ганебніший: його облудно звинуватили в гомосексуалізмі.

Зрозуміло, що причина звільнення полягала аж ніяк не в моральних якостях генералів, просто фюрер вирішив, що пора вже перебирати всю повноту влади у власні руки.  Генералів позбулися, попри те, що вони були вірними гітлерівцями й в 1933 році відіграли ключову роль в забезпеченні підтримки армією приходу Гітлера до влади.

Згодом Вернер фон Фріч  таки зумів добитися реабілітації й повернення до збройних сил, щоправда, лише на посаду командира полку. В 1939 році він загинув під час штурму Варшави.  А от колишній міністр Вернер фон Бломберг помилування фюрера так і не дочекався. Усю війну він перебував у відставці, а тому побував на Нюрнберзькому процесі лише у ролі свідка. Іронія долі: невідомо де втратиш, а де знайдеш. Правда, доля відміряла йому небагато часу: в 1946 році фон Бломберг помер від раку.

Повертаючись до нашого питання: то як може скластися доля нинішніх військових керівників Росії? Враховуючи притаманну москалям жорстокість та косорукість, для Шойгу і Герасимова все може закінчитися не так, як для їхніх нацистських колег. Найімовірніше в короткій перспективі станеться одне з трьох: арешт, несподівана смерть від невідомої хвороби або самогубство. Якщо ж їм усе таки пощастить зостатися живими, то на майбутньому Нюрнберзі – 2 вони точно не проходитимуть як свідки. Суд знову їх всіх об’єднає і вони сидітимуть у першому ряді, біля свого фюрера.

Спеціально для Еспресо.

Про автора. Ігор Танчин, політолог, журналіст.

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Стежте за найважливішими новинами України! Підписуйтесь на нашу facebook-сторінку та телеграм-канал.

Новини
Росія
Володимир Путін
російська армія
нацизм
війна з Росією
Читайте також:
Ракета
17 жовтня, 2022 понедiлок
На Хмельниччині пролунали вибухи
Деонтей Вайлдер та Роберт Геленіус (праворуч)
17 жовтня, 2022 понедiлок
Вайлдер після перемоги нокаутом зухвало висловився про Усика
Ліз Трасс
18 жовтня, 2022 вiвторок
Прем'єр Великобританії Ліз Трасс відмовилась йти у відставку
Київ
+15°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.02
    Купівля 40.02
    Продаж 40.79
  • EUR
    Купівля 38.44
    Продаж 39.5
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, вiвторок
18 жовтня
23:06
ЗМІ оприлюднили докази співпраці УПЦ МП з РПЦ під час війни
22:57
Ексклюзив
Верховна Рада
Ми вдячні за важливий крок ВРУ, яка визнала, що Росія окупувала Ічкерію, - син експрезидента Республіки Ічкерія Масхадов
22:52
Олександр Усик
Усик став новим амбасадором United24
22:51
Німеччина Україна
Німеччина передала Україні п’ять БРЕМ Bergepanzer 2, зимову форму та обладнання
22:40
Президент України Володимир Зеленський
Крок до того, щоб реальність російського терору і європейське ставлення до РФ повністю збігалися, - Зеленський про визнання Естонією Росії державою-спонсором тероризму
22:25
Аналітика
Сергій Згурець
Наступи військ РФ на Бахмут виглядають як зомбі-атаки. Колонка Сергія Згурця
22:24
Депутат Європейського парламенту Вінченцо Софо
Світу не вистачає ресурсів, тому нам потрібно зупинити політику відкритих дверей, - депутат ЄП Софо
22:20
Володимир Зеленський
Зеленський: Факт звертання Росії по допомогу до Ірану є визнанням Кремлем свого військово-політичного банкрутства
21:46
За день росіяни чотири рази обстріляли населені пункти Сумщини, є загиблі
21:27
світло
У Краматорську сталося аварійне відключення електроенергії
21:15
Лиман деокупація
У Лимані та Святогірську знищено понад 90% будинків від дій окупантів
21:13
Інфографіка
Ціни на пальне АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
21:11
Єнс Столтенберг
Ризик використання ядерної зброї РФ проти України є низьким, однак НАТО готове до різних сценаріїв, - Столтенберг
21:04
Володимир Сальдо
У РФ заявили про "непросту" військово-тактичну ситуацію в окупованому Херсоні, а колаборант Сальдо оголосив переселення цивільних на лівий берег Дніпра
20:48
Фінляндія
Уряд Фінляндії отримав дозвіл від парламентських партій на будівництво паркану з Росією
20:44
Apple iPad
Apple представила новий iPad у чотирьох кольорах та з портом USB-С
20:20
Ігор Гіркін
Гіркін прибув на територію окупованої України, - розвідка
20:19
Олексій Резніков
Сподіваємося на рішення від ВПК Ізраїлю, - Резніков про заяви щодо зброї для України
20:13
НАТО
НАТО найближчими днями передасть Україні системи боротьби з дронами
20:08
OPINION
Ігор Гулик
Привид Пригожина
20:05
Прапор Литви
Глава МЗС Литви закликав запровадити санкції проти Ірану за постачання дронів до РФ
19:55
Урсула фон дер Ляйєн
Процес диверсифікації ЄС від постачання російського газу набув масованого прискорення, – Урсула фон дер Ляєн
19:54
путінська мобілізація
Окупанти мобілізовують працівників критичної інфраструктури РФ через втрати в Україні, - Генштаб ЗСУ
19:41
росія іран
Іран пообіцяв Росії додаткові дрони і ракети "земля-земля", - Reuters
19:37
окупанти рф орки
Окупанти завдали 9 ракетних і 10 авіаційних ударів та понад 10 разів стріляли з РСЗВ упродовж доби
19:35
Посилити голос акцій на підтримку України у світі: українці створили нову організацію "KLYCH"
19:21
На фото: актор Кевін Спейсі
Кевін Спейсі розплакався на суді у справі про зґвалтування: жалкує, що зізнався у гомосексуалізмі
19:15
світло
Під час піка навантажень споживання електрики в Україні зросло на 1,8%: Шмигаль закликав до максимальної економії
19:14
Авіація ЗСУ
ЗСУ впродовж доби вразили 15 місць скупчення ворогів, ППО, артилерію, склади боєприпасів і 5 крилатих ракет
19:11
Ексклюзив
санкції проти рф
Захід вирішив прибрати РФ з великої світової шахівниці, але поки не бачить її розвалу, - військовий експерт Черник
19:10
У Харкові шість російських ракет зруйнували склад з гуманітарною допомогою
19:00
Ексклюзив
Олександр Лукашенко виступає у Палаці незалежності. Мінськ, 2 липня 2022 року
Лукашенко боїться будь-яких озброєних білорусів, - член опозиційного уряду РБ Азаров
18:59
Оновлено
волонтери
Рада вдосконалила включення благодійників до Реєстру волонтерів. Законопроєкт готують до другого читання
18:57
Ексклюзив
Зима довга і ми повинні навчитися споживати електроенергію: поради, які побутові пристрої вимикати у пікове навантаження, - гендиректор YASNO Коваленко
18:54
Хімічна зброя
Рада підтримала за основу законопроєкт про хімічну безпеку та управління хімічною продукцією
18:44
На фото: актор Деніел Крейг
Зірка "Бонда" Деніел Крейг отримав лицарський орден від королівської родини
18:38
корупція
€22 млн за право будівництва метрополітену: НАБУ викрило екснардепа у спробі підкупу мера Дніпра
18:29
Ексклюзив
лукашенко з путіним
Путін за допомогою білоруського військового майна хоче розв'язати проблеми з мобілізованими, - військовий експерт Кузан
18:28
Ексклюзив
Українці з вибору
З цієї війни українська нація вийде сильною і посяде гідне місце у колі цивілізованих народів, - військовий експерт Черник
18:25
OPINION
Тетяна Мокріді
Маск - божевільний дивак-геній, для якого гроші — прості папірці
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV