Про це повідомляє Еспресо.TV.



Ввечері 5 травня у півфінальних протистояннях "Фейєнорд" виявився сильнішим за французький "Марсель" (3:2 за сумою двох матчів), а "Рома" сенсаційно перемогла англійський "Лестер" (2:1)

На шляху до фіналу в плей-офф нідерландці також здолали сербський "Партизан" і празьку "Славію", а італійці - нідерландський "Вітесс" та норвезький "Боде-Глімт".

У груповому раунді "Рома" грала в одному квартеті з луганською "Зорею" - двічі розгромила 4:0 і 3:0.



Фінал Ліги конференцій пройде сьогодні, 25 травня. Матч пройде на стадіоні "Ейр Албанія" у Тирані. Початок зустрічі о 22:00, а пряма трансляція буде доступна на Megogo.

Трофей Ліги конференцій буде розіграний вперше в історії.

Ліга конференцій

Фінал

25 травня

"Рома" (Італія) - "Фейєнорд" (Нідерланди)

Тирана, стадіон "Ейр Албанія"

Початок о 22:00

Пряма трансляція доступна на Megogo

19 травня фінал Ліги Європи закінчився перемогою німецького "Айнтрахта" над шотландським "Рейнджерсом".

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