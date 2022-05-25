"Рома" - "Фейєнорд": де та коли дивитись фінал Ліги конференцій
Сьогодні, 25 травня, у фіналі Ліги конференцій італійська "Рома" зіграє проти нідерландського "Фейєнорда"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Ввечері 5 травня у півфінальних протистояннях "Фейєнорд" виявився сильнішим за французький "Марсель" (3:2 за сумою двох матчів), а "Рома" сенсаційно перемогла англійський "Лестер" (2:1)
На шляху до фіналу в плей-офф нідерландці також здолали сербський "Партизан" і празьку "Славію", а італійці - нідерландський "Вітесс" та норвезький "Боде-Глімт".
У груповому раунді "Рома" грала в одному квартеті з луганською "Зорею" - двічі розгромила 4:0 і 3:0.
Фінал Ліги конференцій пройде сьогодні, 25 травня. Матч пройде на стадіоні "Ейр Албанія" у Тирані. Початок зустрічі о 22:00, а пряма трансляція буде доступна на Megogo.
Трофей Ліги конференцій буде розіграний вперше в історії.
Ліга конференцій
Фінал
25 травня
"Рома" (Італія) - "Фейєнорд" (Нідерланди)
Тирана, стадіон "Ейр Албанія"
Початок о 22:00
Пряма трансляція доступна на Megogo
- 19 травня фінал Ліги Європи закінчився перемогою німецького "Айнтрахта" над шотландським "Рейнджерсом".
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