Про це повідомляє Еспресо.TV.

Трофей Ліги конференцій був розіграний вперше в історії. Фінальний поєдинок закінчився мінімальною перемогою "Роми" над "Фейєнордом" з рахунком 1:0.

Єдиний гол у зустрічі забив Ніколо Дзаньоло. Півзахисник пробив блискучим ударом у лівий кут воріт після того, як захисник Джанлука Манчіні чудовою навісною передачею, вивів його на ударну позицію.

У півфінальних протистояннях "Фейєнорд" виявився сильнішим за французький "Марсель" (3:2 за сумою двох матчів), а "Рома" сенсаційно перемогла англійський "Лестер" (2:1)

На шляху до фіналу в плей-офф нідерландці також здолали сербський "Партизан" і празьку "Славію", а італійці - нідерландський "Вітесс" та норвезький "Боде-Глімт".

У груповому раунді "Рома" грала в одному квартеті з луганською "Зорею" - двічі розгромила 4:0 і 3:0.



Ліга конференцій

Фінал

25 травня

"Рома" (Італія) - "Фейєнорд" (Нідерланди) 1:0

Гол: Дзаньоло, 32

19 травня фінал Ліги Європи закінчився перемогою німецького "Айнтрахта" над шотландським "Рейнджерсом".

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