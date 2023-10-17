Роман Софії Андрухович "Фелікс Австрія" видадуть у США
Роман української письменниці Софії Андрухович "Фелікс Австрія" навесні 2024 року вийде друком у США. Книжку переклав на англійську Віталій Чернецький
Про це йдеться у повідомленні на сайті Українського наукового інституту Гарвардського університету.
"Майстерно використовуючи прийоми письма, пов’язані з готичною літературою, Софія Андрухович із дивовижною деталізацією відтворює атмосферу та повсякденне життя давно втраченого періоду та простору. Ніби передвіщаючи прийдешні війни та їх спустошення, жителі міста насолоджуються земними насолодами, які прискіпливо описує Андрухович: екстравагантні обіди та прийоми, масові святкування, екзотичні театральні вистави, художні виставки, блискучі зіркові шоу старлеток зблизька і здалеку, місцеві ритуали миловаріння, змагання модних дам міста та багато іншого. "Фелікс Австрія" є обов’язковим до прочитання для всіх, хто прагне зрозуміти глибокі зв’язки України із Західною Європою та її боротьбу за вихід з орбіти Росії сьогодні", — йдеться в описі до книжки.
Роман "Фелікс Австрія" було вперше видано у 2014 році у Видавництві Старого Лева.
- У вересні роман "Амадока" Софії Андрухович став лавреатом українсько-єврейської премії "Зустріч".
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