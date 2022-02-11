Роналду продовжує думати щодо свого майбутнього, невдовзі він проведе переговори з агентом і МЮ

Про це повідомляє Daily Star.



За інформацією джерела, Роналду має намір провести переговори зі своїм агентом Хорхе Мендешем та керівництвом "Манчестер Юнайтед" стосовно своєї кар'єри в МЮ.



Контракт гравця з "дияволами" розрахований до літа 2023 року з можливістю продовження ще на рік. Орієнтовна вартість Роналду становить 35 млн євро.

У нинішньому сезоні португалець зіграв за англійський "Манчестер Юнайтед" 26 матчів, забив 14 голів та віддав 3 результативні передачі. Влітку англійці заплатили 15 млн євро "Ювентусу" за трансфер португальця.



"Манчестер Юнайтед" займає шосте місце в АПЛ і відстає від зони ЛЧ на 1 бал.

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