Роналду визначився з майбутнім у збірній Португалії після невдачі на ЧС-2022, - ЗМІ
Кріштіану Роналду має намір продовжити виступи у збірній Португалії після чемпіонату світу-2022 та зіграти на Євро-2024
Про це повідомляє Correio da Manha.
За даними португальського видання, Роналду хоче продовжити виступи за національну команду. Він сподівається, що попри свій 37-річний вік, буде й надалі корисним збірній.
Нападник готовий продовжити виступи за Португалії навіть, якщо на посаді залишиться нинішній головний тренер Фернанду Сантуш, який під час чемпіонату світу-2022 у Катарі посадив головну зірку збірної на лаву запасних.
Зазначається, що Кріштіану Роналду мотивує можливість зіграти на Євро-2024.
На ЧС-2022 збірна Португалії зупинилася у чвертьфіналі, де поступилася Марокко - 0:1.
Загалом Роналду зіграв за Португалію 196 матчів та забив 118 голів.
- 10 грудня збірна Марокко несподівано перемогла Португалію та стала першою в історії африканською збірною, яка вийшла до півфіналу чемпіонату світу.
- 11 грудня Кріштіану Роналду зізнався, що перемога на чемпіонаті світу була його найбільшою мрією, яка не здійснилася.
- 12 грудня колишній футболіст збірної Португалії Луїш Фігу назвав причиною вильоту команди з чемпіонату світу те, що тренер посадив Кріштіану Роналду на лаву запасних.
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