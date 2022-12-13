Про це повідомляє Correio da Manha.

За даними португальського видання, Роналду хоче продовжити виступи за національну команду. Він сподівається, що попри свій 37-річний вік, буде й надалі корисним збірній.

Нападник готовий продовжити виступи за Португалії навіть, якщо на посаді залишиться нинішній головний тренер Фернанду Сантуш, який під час чемпіонату світу-2022 у Катарі посадив головну зірку збірної на лаву запасних.

Зазначається, що Кріштіану Роналду мотивує можливість зіграти на Євро-2024.

На ЧС-2022 збірна Португалії зупинилася у чвертьфіналі, де поступилася Марокко - 0:1.

Загалом Роналду зіграв за Португалію 196 матчів та забив 118 голів.

10 грудня збірна Марокко несподівано перемогла Португалію та стала першою в історії африканською збірною, яка вийшла до півфіналу чемпіонату світу.

11 грудня Кріштіану Роналду зізнався, що перемога на чемпіонаті світу була його найбільшою мрією, яка не здійснилася.

12 грудня колишній футболіст збірної Португалії Луїш Фігу назвав причиною вильоту команди з чемпіонату світу те, що тренер посадив Кріштіану Роналду на лаву запасних.

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