Роналду знайшов несподіване місце продовження кар'єри

Про це повідомляє VEJA.

Представники "Фламенгу" вже проконсультувалися зі спонсорами щодо можливості зробити трансферну пропозицію колишньому форварду "Манчестер Юнайтед" Кріштіану Роналду.

Бразильці збираються запропонувати 37-річному Роналду контракт на 3 місяці та залучити його до виступу на клубному чемпіонаті світу. "Фламенгу" ще не зробили офіційну пропозицію, все залежить від рішення спонсорів.

37-річний португалець перейшов до МЮ у 2021 році з італійського "Ювентуса". Також він виступав за англійський клуб з 2003 до 2009 року, тоді Роналду тричі виграв АПЛ і Лігу чемпіонів.

У нинішньому сезоні Кріштіану Роналду зіграв за "Манчестер Юнайтед" 21 матч, забив 5 голів та віддав 4 результативні передачі.

Зараз Роналду перебуває у розташуванні збірної Португалії на ЧС-2022 у Катарі.

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