Роналду знайшов несподіване місце продовження кар'єри
Португалець Кріштіану Роналду може перейти у бразильський "Фламенгу"
Про це повідомляє VEJA.
Представники "Фламенгу" вже проконсультувалися зі спонсорами щодо можливості зробити трансферну пропозицію колишньому форварду "Манчестер Юнайтед" Кріштіану Роналду.
Бразильці збираються запропонувати 37-річному Роналду контракт на 3 місяці та залучити його до виступу на клубному чемпіонаті світу. "Фламенгу" ще не зробили офіційну пропозицію, все залежить від рішення спонсорів.
37-річний португалець перейшов до МЮ у 2021 році з італійського "Ювентуса". Також він виступав за англійський клуб з 2003 до 2009 року, тоді Роналду тричі виграв АПЛ і Лігу чемпіонів.
У нинішньому сезоні Кріштіану Роналду зіграв за "Манчестер Юнайтед" 21 матч, забив 5 голів та віддав 4 результативні передачі.
Зараз Роналду перебуває у розташуванні збірної Португалії на ЧС-2022 у Катарі.
- 14 листопада Кріштіану Роналду заявив, що не поважає Еріка тен Гага, та звинуватив керівництво клубу в цькуванні.
- 22 листопада англійський "Манчестер Юнайтед" оголосив про закінчення співпраці з Кріштіану Роналду.
- Португальський форвард Кріштіану Роналду став першим гравцем в історії, який забивав на 5 чемпіонатах світу з футболу.
Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.71
Купівля 39.71Продаж 40.43
-
EUR
Купівля 40.2Продаж 41.22
- Актуальне
- Важливе