"Росатом" та "Росенергоатом" підтримують військову агресію і ядерний тероризм, проти них потрібні санкції, – Котін

Про це він розповів у етері Еспресо.TV.



"Енергопостачання на ЧАЕС сьогодні є. але воно йде через одну лінію. В будь-який час ця лінія може бути пошкодження і будуть перебої. Щодо Запорізької АЕС, йде деградація лінії видачі, їх всього 4, приєднання до енергосистеми України. Раніше було відключено дві лінії й учора ще одна була пошкоджена. І зараз ЗАЕС, як і Чорнобильна АЕС, зʼєднана через одну лінію. Якщо вона вийде з ладу, на нас чекають більш плачевні наслідки", – зазначив Котін.



Він додав, що "Енергоатом", Україна не визнає "Росатом" і "Росенергоатом". Єдине про що може йти мова – санкції на міжнародному рівні від МАГАТЕ, ООН та інших країн світу.



“Санкції проти Росатом та Росенергоатом потрібні, щоби закінчити їхню діяльність по всьому світу в атомній енергетиці. Це акт ядерного тероризму. Вони зараз фактично знаходяться на майданчику Запорізької АЕС, хоча вони обмежені у кризовому центрі. Але сама їхня присутність є свідченням, що вони підтримують військову агресію, напади російських військових на атомну електростанцію. Жодного слова засудження дій військових на українських АЕС від цих організацій немає”, – зауважив Петро Котін.

10 березня російські окупанти, які захопили Запорізьку АЕС, замінували узбережжя Каховського водосховища. Воно межує з територією атомної станції.

Станом на 16 березня російські окупанти продовжували підривати снаряди й міни на ЗАЕС та чинити психологічний тиск на працівників станції.