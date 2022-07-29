Росавіація перестала залітати на територію України, тому дистанційно атакує ракетами, - речник Командування Повітряних сил ЗСУ
Речник Командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що ті ракети, які зараз по нас запускає противник, це високотехнологічні, радіолокаційно малопомітні, ще радянські ракети, що надзвичайно швидкі
Про це йдеться в етері Еспресо.
Речник Командування Повітряних сил ЗСУ прокоментував статистику втрат ворога, а саме 222 ворожих літаки, 190 гелікоптерів і 729 безпілотників.
"Статистика зараз не дуже рухається вперед, тому що противник вже не залітає на нашу територію. Ворог зрозумів, що у ближніх боях буде втрачати. Відповідно, атакують дистанційно, роблять ракетний терор. Але коли росіяни порушують правила гри та все ж таки залітають, то ми намагаємося їх знищувати. Тому ці показники потихенько ростуть", - пояснив Юрій Ігнат.
Ігнат зазначив, що, на жаль, з ракетними обстрілами не все так просто, як би хотілося.
"Система ППО працює так, як вона може працювати, на 100%. Але ті ракети, які зараз по нас запускає противник, це високотехнологічні, радіолокаційно малопомітні, ще радянські ракети, та надзвичайно швидкі, тому існуючи ППО не можуть впоратися з такими технічними характеристиками ракет окупанта. Ми очікуємо від західних партнерів нових пакетів військової допомоги, також важкої зенітної зброї", - зауважив речник Командування Повітряних сил ЗСУ.
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