Росавіація перестала залітати на територію України, тому дистанційно атакує ракетами, - речник Командування Повітряних сил ЗСУ

Про це йдеться в етері Еспресо.



Речник Командування Повітряних сил ЗСУ прокоментував статистику втрат ворога, а саме 222 ворожих літаки, 190 гелікоптерів і 729 безпілотників.



"Статистика зараз не дуже рухається вперед, тому що противник вже не залітає на нашу територію. Ворог зрозумів, що у ближніх боях буде втрачати. Відповідно, атакують дистанційно, роблять ракетний терор. Але коли росіяни порушують правила гри та все ж таки залітають, то ми намагаємося їх знищувати. Тому ці показники потихенько ростуть", - пояснив Юрій Ігнат.



Ігнат зазначив, що, на жаль, з ракетними обстрілами не все так просто, як би хотілося.



"Система ППО працює так, як вона може працювати, на 100%. Але ті ракети, які зараз по нас запускає противник, це високотехнологічні, радіолокаційно малопомітні, ще радянські ракети, та надзвичайно швидкі, тому існуючи ППО не можуть впоратися з такими технічними характеристиками ракет окупанта. Ми очікуємо від західних партнерів нових пакетів військової допомоги, також важкої зенітної зброї", - зауважив речник Командування Повітряних сил ЗСУ.

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