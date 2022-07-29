Українська авіація завдала 7 ударів по об'єктах окупантів на Півдні України

Про це повідомили у звіті оперативного командування "Південь".

"Шляхом нанесення двох вогневих ударів по скупченню ворога в районі Брускінського нашими силами зупинено висування ворожої ротної тактичної групи для проведення контратаки в напрямку Білогірки", - йдеться у звіті.

Українська авіація завдала 7 ударів по об'єктах окупантів. 4 рази постраждали опорні пункти РФ, тричі - зосередження ворожої сили та техніки.

Ракетно-артилерійські підрозділи ЗСУ вбили 36 рашистів, знищили 3 танки, 3 гаубиці "Мста-Б", радіолокаційну станцію "Зоопарк-1", 4 одиниці броньованої та 7 – автомобільної техніки.

У Генічеському, Херсонському, Каховському та Бериславському районах знищено 4 склади боєприпасів.

29 липня пара ударних гелікоптерів Ка-52 намагалася атакувати втрачену в себе Андріївку, яка розташована у Херсонській області.

Станом на ніч, з 28 на 29 липня, у Чорному морі маневрують 2 надводних ракетоносії та 3 великих десантних кораблі.

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