Про це повідомляє ОК "Південь".

"В районі гирла Бистрого річки Дунай мале гідрографічне судно внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої отримало пробоїну в носовій частині нижче ватерлінії. Силами екіпажу проведено заходи боротьби за живучість надводного судна. Здійснюються ремонтні роботи, людських втрат немає", - йдеться у звіті.

Корабельне угруповання ворожих сил у Чорному морі вчергове переформатовано. Станом на ніч, з 28 на 29 липня, маневрують 2 надводних ракетоносії та 3 великих десантних кораблі.

Зберігається ракетна загроза на високому рівні, в еквіваленті 16 ракет. У морі лишається й мінна загроза.

"Дослухайтеся до застережень сил оборони, будьте пильними та уважними, не наражайте себе на небезпеку в зонах заборонених для відвідування. Зокрема ділянки узбережжя наразі особливо небезпечні. За алгоритмами повітряної тривоги дійте оперативно і зосереджено. Отриману інформацію сприймайте критично, перевіряйте її достовірність через офіційні джерела", - пише ОК "Південь".

29 липня пара ударних гелікоптерів Ка-52 намагалася атакувати втрачену в себе Андріївку, яка розташована у Херсонській області.

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