Індивідуальні альянси як раціональна альтернатива НАТО
Якщо ми хочемо стати головним союзником країн-членів НАТО поза Альянсом, до моменту входження в нього потрібно наповнювати відповідним змістом двосторонні угоди
Єнс Столтенберг у Києві дипломатично попередив, що Україна не буде прийнята в члени НАТО під час цьогорічного саміту у Вашингтоні.
"Не більшість, а щоб всі 32 члени Альянсу погодилися. Я не очікую, що такої згоди нам вдасться досягнути на саміті в липні, але я думаю, що ми зможемо продемонструвати, що ми наближаємо Україну до членства й що цей день настане якомога швидше, коли Україна стане повноправним членом нашого Альянсу", – сказав Єнс Столтенберг.
Де-факто кожна країна-член НАТО окремо індивідуально допомагає Україні.
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Для колективних рішень потрібен консенсус. І тут ми згадуємо про Угорщину, Словаччину, але не лише… Відсутній відповідний консенсус навіть у середовищі еліт Німеччини та США…
Це означає, що обрана стратегія на індивідуальні гарантії безпеки у форматі двосторонніх угод України з союзниками дуже правильна…
Якщо є ті держави, які мають консенсус політичних еліт щодо підтримки України, вони не повинні очікувати пошуку такого консенсусу в інших країнах-членах НАТО.
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Але ключовим у таких двосторонніх угодах має бути не назва, і тим більше не акцент на слові "гарантії", а детальний опис механізмів, термінів допомоги та форм її надання.
Щоб нас, так само як і Ізраїль, захищала авіація союзників, потрібно ставати для наших партнерів "своїми". А цього без консенсусу еліт не досягнути…
Якщо ми хочемо стати головним союзником країн-членів НАТО поза Альянсом, до моменту входження в нього потрібно наповнювати відповідним змістом двосторонні угоди.
Про автора. Руслан Рохов, член правління Центру конституційного моделювання
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