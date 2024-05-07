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Конкурс "Честь Професії - 2024" оголосив шортлист фіналістів

7 травня, 2024 вiвторок
14:40
Суспільство
Зміст

Журі та відбіркова комісія конкурсу "Честь Професії - 2024" оголосили короткі списки фіналістів конкурсу під час онлайн-марафону, до яких увійшли по 5 матеріалів

Про це повідомили під час онлайн-марафону з журі.

7 травня журі та відбіркова комісія 15-го конкурсу професійної журналістики "Честь Професії - 2024" оголосили шортлист журналістських матеріалів, які пройшли у фінал. Номінантів оголосили у шести основних категоріях:

"Найкраще інтерв’ю"

Ірина Сисак, "Радіо Свобода Україна". "Загиблого азовця ексгумував батько, який перейшов на бік "ДНР". Розповідь матері"

Дарина Сухоніс, "Наше місто". "Про втрати, любов до роботи, війну та Бога - Ігор Гетало"

Вероніка Хорольська, Запорізький центр розслідувань. "Аскольд: 8 тисяч врятованих із Маріуполя"

Наталя Корнієнко, "Читомо". "Максим Кривцов: Я мав жахливу мрію – ходити по Києву з автоматом"

Тарас Левченко, "Радіо Свобода". "Сибірський батальйон" ЗСУ – корінні народи РФ "проти Путіна".

"Найкращий репортаж"

Михайло Кригель, Ольга Кириленко, Дмитро Ларін, "Українська правда". "Краматорськ – місто побачень, смерті та молочних коктейлів. Чим живе романтична столиця України під обстрілами С300"

Сенів Оксана, Олена Дуняк, "Суспільне Новини". "Нові обличчя війни"

Мар'ян Кушнір, "Радіо Свобода Україна". "Захоплені позиції РФ, штурми та важкі бої: як виживає піхота на нулі. Репортаж з Роботиного"

Анастасія Горпінченко і Колян Пастико, Слідство.Інфо. "Зліва від посадки танчик заїжджає": росіяни в тумані штурмують позиції ЗСУ".

Марʼяна Пʼєцух, hromadske. "Ви — служитель диявола". Коли з Почаївської лаври виселять УПЦ МП"

"Найкраще новинне висвітлення резонансної події"

Леся Іванова, Bihus.info. "Замголови Нацполіції: російський паспорт дружини, зв’язки з криміналітетом і теща-мільйонерка"

Яна Корнійчук, Слідство.Інфо. "Мільйон не для вас: Кому насправді дісталися гроші від Мінсоцполітики"

Сергій Андрушко, Кіра Толстякова, "Схеми", "Радіо Свобода". "Хто віддав Росії 575 крилатих ракет, якими тепер атакують Україну?"

Михайло Ткач, "Українська правда". "Батальйон Іспанія". УП навідалась в гості до одеського воєнкома та інших українських мільйонерів"

Ганна Калаур, "Суспільне." "Буча: розстріл на Києво-Мироцькій"

"Найкраща аналітика"

Ганна Мамонова, "Бабель". "Що відбувалося в Грозі перед тим, як туди влучила російська ракета. І як брати Мамони, яких СБУ вважає навідниками, стали колаборантами — реконструкція"

Олександр М’ясищев, "Бабель". "У ніч на 1 червня через зачинене укриття в Києві загинули люди. Офіс президента звинувачує в цьому Кличка, мер — президента, а в СІЗО сидить сторож. Хто він і до чого тут комунізм — пояснюємо"

Діана Буцко, hromadske. "У кожній хаті буде стояти де один гріб, де — п’ять, де — три"

Марʼян Кушнір та Сергій Нужненко, "Радіо Свобода". "ЗСУ пішли в контратаку під Бахмутом: перші кадри з поля бою"

Дар'я Янушкевич, "Суспільне Чернігів". "Я аж крикнула: "Саша!": мати Олександра Мацієвського впізнала сина на відео росіян з розстрілом" 

"Найкраще розслідування"

Богдан Мірошниченко, Дана Гордійчук, "Економічна правда". "Війна та корупція на "Антонові". Чи зможе Україна колись відновити будівництво літаків?"

Інна Гадзинська, Валерія Павленко, Надія Кельм, Маргарита Гогун, "Тексти". "Зайди, якщо зможеш. Ветеранам з інвалідністю вкрай важко пересуватися українськими містами"

Олександр Янковський, Олена Бадюк, "Радіо Свобода"."Важко, повільно, ризиковано: як відбувається розмінування деокупованого півдня України"

Олена Куренкова, "Суспільне". "Що буде з сектором Гази та чи зникне ХАМАС після операції Ізраїлю – пояснення Суспільне"

Наталя Гуменюк, співзасновниця та редакторка, журналістка проєкту з документування воєнних злочинів The Reckoning Project.

"Найкраща публіцистика"

Олександр Дьомін, Діана Лановець, Ірина Костишина, Іnker. "Я не другий сорт"

Ганна Курцановська, "Свої. City". "Їх вбили, бо не змогли перемогти на полі бою. Оленівка".

Гаяне Авакян, агенція "Або". Bakhmut, before it vanished 

Ангеліна Карякіна, "Лабораторія журналістики суспільного інтересу". Three Stories of Pregnancy and Birth in Ukraine

Ольга Омельянчук, Reporters. "Готуйтесь битися"

На конкурс можна було подати журналістські матеріали, які були оприлюднені в медіа з 1 лютого 2023 року до 31 січня 2024 року. Участь у конкурсі "Честь професії" можуть узяти всі, хто професійно займається журналістикою в Україні — без обмежень за віком, типом медіа (преса, телебачення, радіо, інтернет), жанром та сферою журналістики, регіоном роботи та проживання.

Теги:
журналісти
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