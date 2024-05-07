Anonymous пообіцяли "дикі кібератаки на урядові сайти" Грузії в разі придушення протестів проти закону про "іноагентів"

Відповідне звернення хакери опублікували в соцмережі X (колишній твіттер).

"Прем'єр-міністру Грузії Іраклію Кобахідзе: якщо ваш уряд продовжуватиме використовувати поліцію для жорстоких нападів на протестувальників, ми відповімо ще більш дикими кібератаками на урядові вебсайти", – йдеться в повідомленні.

У зверненні Anonymous наголосили, що вони підтримують народ Грузії в його боротьбі за демократію, свободу та процвітання. І додали, що хочуть, аби Грузія була вільна від російського впливу.

Окрім того, хакери розповіли, що вже здійснили кібератаки на понад 30 сайтів грузинського уряду, більшість із яких зараз не працюють. Ці дії стали помстою за насильство поліції проти мирних протестувальників у Тбілісі та Батумі.

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"Крім того, мішенями стали афілійовані з урядом ЗМІ, які слугували пропагандистськими засобами. Крім того, маріонетковий уряд Кремля в Грузії запровадив російські закони про "іноземних агентів", щоб змусити замовкнути інодумців і незалежні ЗМІ, а також орієнтуватися на організації, які критикують уряд", – додали Anonymous.

Міжнародний рух хакерів і активістів Anonymous висловив підтримку грузинським протестувальникам, які виступають проти закону про "іноагентів". Хакери погрожували уряду партії "Грузинська мрія" опублікувати їхні бази даних після того, як спецпризначенці в Грузії вкотре застосували в ніч на 1 травня спецзасоби та фізичну силу проти учасників акції протесту в центрі Тбілісі.

Закон про "іноагентів" у Грузії: що відомо

7 березня 2023 року парламент Грузії схвалив у першому читанні законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу", який значною мірою наслідує російський закон про іноземних агентів. Після цього в країні спалахнули протести. У ЄС попередили Грузію про "серйозні наслідки" в разі остаточного ухвалення законопроєкту про "іноагентів".

Уже 9 березня політрада "Грузинської мрії", "Сили народу" та парламентської більшості відкликала закон. Пізніше парламент країни відхилив законопроєкт у другому та остаточному читанні.

Проте 3 квітня 2024 року в парламенті Грузії знову ініціювали цей законопроєкт. Очільники парламентських комітетів закордонних справ низки країн Європи закликали Тбілісі відмовитись від нього. У США також заявили, що цей закон збиває Грузію з європейського шляху.

8 квітня прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що всупереч негативній реакції громадськості та медіа, влада готова ухвалити закон, а президентка Саломе Зурабішвілі оголосила, що накладе вето, якщо його ухвалить парламент.

9 квітня у Тбілісі тисячі людей взяли участь у мітингу проти закону, який владна партія "Грузинська мрія" вдруге зареєструвала у парламенті.

Вже 16 квітня грузинський парламент відклав розгляд закону через протести громадян.

Парламент Грузії 17 квітня у першому читанні вдруге ухвалив скандальний закон про "іноагентів", учасники акції протесту вимагали зустрічі з прем'єром.

Під час акції протесту проти закону про "іноагентів" у центрі Тбілісі в ніч проти 1 травня сталися сутички між правоохоронцями й учасниками мітингу. Поліція затримала 63 людей, повідомляють і про 6 постраждалих поліцейських.

1 травня парламент Грузії ухвалив законопроєкт про "іноагентів" у другому читанні. На вулицях Тбілісі знову почалися сутички між активістами та МВС.

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі закликала грузинів зробити вибір між Європою та Росією, коментуючи скандальний закон про "іноагентів".

4 травня стало відомо, що у Тбілісі поновилися протести проти ухвалення закону "Про прозорість іноземного впливу", акції відбуваються у двох місцях в столиці Грузії.