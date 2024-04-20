Закон про "іноагентів" є нападом на проєвропейську позицію Грузії, - дипломат Чечелашвілі

Про це він розповів у етері Еспресо

"У Грузії подібні події не вперше. Зокрема, коли влада не виконує своїх обіцянок. Це вже цілком нормально сприймається суспільством, яке готове протистояти цьому. Оскільки це не тільки напад на проєвропейську позицію Грузії, а й напад на грузинську демократію", - пояснив Чечелашвілі.

Дипломат наголосив, що грузинське суспільство готове відстоювати свою проєвропейську позицію

"Якщо все ж закон про "іноагентів" буде прийнятий, то в Грузії буде обмежена свобода слова й інші права громадян. Саме тому сьогодні грузини готові цьому протистояти. Це порушує їхні базові права й державні інтереси. Дійсно, цю владу обирали самі ж грузини. Втім, завжди на виборах кандидати завжди говорять про свою проєвропейську позицію, а потім діють навпаки", - додав він.

Закон про "іноагентів" у Грузії: що відомо

7 березня 2023 року парламент Грузії схвалив у першому читанні законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу", який значною мірою наслідує російський закон про іноземних агентів. Після цього в країні спалахнули протести. Поліція застосувала до учасників акцій сльозогінний газ. На ранок 8 березня було відомо про затримання біля будівлі парламенту 66 учасників мітингу. Опозиція натомість оголосила про нові протести.

У ЄС попередили Грузію про "серйозні наслідки" в разі остаточного ухвалення законопроєкту про "іноагентів".

Уже 9 березня політрада "Грузинської мрії", "Сили народу" та парламентської більшості відкликала закон. Пізніше парламент країни відхилив цей законопроєкт у другому та остаточному читанні.

Проте 3 квітня 2024 року у парламенті Грузії знову ініціювали законопроєкт про "іноземних агентів".

6 квітня повідомлялось, що після повторного ініціювання законопроєкту очільники парламентських комітетів закордонних справ низки країн Європи закликали Тбілісі відмовитись від нього. У США також заявили, що цей закон збиває Грузію з європейського шляху.

8 квітня прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що всупереч негативній реакції громадськості та медіа, влада готова ухвалити закон, а президентка Саломе Зурабішвілі оголосила, що накладе вето, якщо його ухвалить парламент.

9 квітня у Тбілісі тисячі людей взяли участь у мітингу проти закону, який владна партія "Грузинська мрія" вдруге зареєструвала у парламенті.

Вже 16 квітня грузинський парламент відклав розгляд закону через протести громадян.

Проте вже 17 квітня парламент у першому читанні вдруге ухвалив скандальний закон про "іноагентів", учасники акції протесту зібрали людний мітинг і вимагають зустрічі з прем'єром.

19 квітня речник Держдепу США Метью Міллер закликав Грузію не ухвалювати законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу", який значною мірою наслідує закон РФ про іноземних агентів.