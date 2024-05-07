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Багаторівнева військова операція: полковник ЗСУ про замах на президента

7 травня, 2024 вiвторок
15:19
Війна з Росією
Зміст

Військовий експерт, полковник ЗСУ, речник Генерального штабу ЗСУ (2014-2017 рр.) Владислав Селезньов зазначив, що на території нашої країни працює чимало агентів впливу РФ

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Треба віддати належне професіоналізму представників СБУ. Тому що в умовах ретельно законспірованих агентів впливу, безпосередньо в УДО, тобто в структурі, яка відповідає за збереження життя й здоров'я нашого президента, вдалося їх виявити. Це дуже крутий наслідок багаторівневої й довготривалої військової операції. Очевидно, що для Путіна могли готувати подарунок у вигляді вбивства наших ключових державних та військових посадових діячів. Але те, що наші спрацювали на випередження, честь і хвала нашим спецслужбовцям", - наголосив Селезньов.

За словами полковника ЗСУ, на території нашої країни працює чимало агентів впливу РФ.

"Активізація контррозвідувальної діяльності РФ залишається ключовим питанням. Тому що зараз, коли ми починаємо отримувати зброю, техніку, боєприпаси від наших західних партнерів та переміщувати її просторами України, вкрай важливо убезпечити від зайвих очей та вух цей процес. Потрібно працювати на випередження, щоб не дозволяти росіянам шляхом своєї шпигунської мережі виявляти логістичні маршрути та шляхи переміщення зброї, яка дуже потрібна на полі бою", - зауважив Селезньов.

  • СБУ викрила мережу агентів ФСБ РФ і затримала двох полковників УДО, які готували вбивство президента України та інших представників вищого військово-політичного керівництва держави.
Теги:
Новини
Кримінал
Україна
СБУ
Володимир Зеленський
ФСБ
ГУР
Військові новини
допомога США Україні
зброя для України
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