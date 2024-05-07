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У Києві на Центральному вокзалі відкрили інформаційний пункт рекрутингу до ЗСУ

7 травня, 2024 вiвторок
12:58
Суспільство У Києві на Центральному вокзалі відкрили інформаційний пункт рекрутингу до ЗСУ
Зміст

На Центральному залізничному вокзалі Києва 7 травня відкрився інформаційний пункт рекрутингу до української армії

Про це інформує пресслужба Укрзалізниці.

Зазначається, що у новоствореному інформаційному пункті спеціально навчені працівники Укрзалізниці надаватимуть інформацію щодо вакансій у ЗСУ та відповідатимуть на поширені питання про посади у військових підрозділах.

У Києві на Центральному вокзалі відкрили інформаційний пункт рекрутингу до ЗСУ

Фото: Укрзалізниця


Проєкт є пілотним і розроблений Міністерством оборони України за підтримки Укрзалізниці. Він має на меті прозоро інформувати людей про можливості ефективної допомоги Силам оборони України та стимулювати до добровільного залучення на військову службу.

Інформаційний пункт рекрутингу розташований в центральному вестибюлі вокзалу, між головним інфопоінтом та входом до зали №3.

У Києві на Центральному вокзалі відкрили інформаційний пункт рекрутингу до ЗСУ

Фото: Укрзалізниця


"Кожного тижня в Україні відкриваються центри рекрутингу української армії. За декілька місяців їх мережа буде по всій Україні. У будь-якому центрі до лав Сил оборони може долучитися людина з будь-якого регіону. Це можливо, навіть маючи на руках повістку для уточнення облікових даних. Тому інформаційні пункти на залізничному вокзалі дозволять нам максимально донести цю інформацію до громадян", - зазначила заступник міністра оборони України Наталія Калмикова.

Член правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Перцовський також додав, що для залізниці це продовження системної співпраці з Міноборони.

"Ми вже пропонуємо пріоритетне бронювання квитків для військовослужбовців та забезпечуємо низку стратегічних перевезень. Київський вокзал щоденно проходять понад 20 тисяч людей, тому це дуже природна точка контакту з українцями, де нам буде зручно інформувати їх про можливості долучитися до лав Сил оборони. А для захисників і захисниць, які теж регулярно подорожують нашими поїздами, це сигнал, що ми всі разом працюємо над посиленням нашої армії", - розповів Перцовський. 

У Києві на Центральному вокзалі відкрили інформаційний пункт рекрутингу до ЗСУ

Фото: Укрзалізниця

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Теги:
Укрзалізниця
військові
ЗСУ
Війна з Росією
новини Києва
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