У Міноборони розповіли, яких спеціальностей в армії потребують найбільше

Про це він розповів в ефірі телемарафону.

За даними Бежевця, у центрах рекрутингу наразі є понад 2000 вакансій.

"Це безпосередньо ті, які зібрали центри рекрутингу з військових частин, пункт постійної дислокації яких перебуває у відповідному регіоні, де знаходиться центр", - пояснив уповноважений МОУ з рекрутингу.

Він додав, що ще приблизно 10 тисяч різних вакансій розмістили зараз онлайн безпосередньо військові частини.

"Це те поле вакансій, з якого може підбиратися людині те, що її цікавить. З цих понад 10 000 вакансій можна підібрати різні конкретні вакансії, які максимально близькі за фахом, за досвідом, за баченням людини", - зазначив Бежевець.

Водночас він підкреслив, що потреба є насамперед у бойових частинах, які безпосередньо беруть участь у стримуванні агресора, в бойових діях.

Зокрема, йдеться про такі вакансії: водії, механіки, стрільці, оператори всіх видів озброєння, обслуга артилеристів, оператори БПЛА, бойові медики.

"І не тільки бойові, а загалом медики. Окремий шлях зараз для медиків створений, щоб людина, яка має хоча б базову освіту, могла в армію зайти саме на посаду, яка передбачає саме медичну допомогу", - сказав уповноважений МОУ з рекрутингу.

Також, за його словами, є велика кількість вакансій в армії, які пов’язані з логістикою, обслуговуванням і ремонтом. Окрім цього, є вакансії на штабні посади.

Що відомо про рекрутинг в Україні

13 листопада 2023 року Міністерство оборони України повідомило, що розпочинає проєкт з рекрутингу до Збройних Сил України, за допомогою якого українці зможуть виконувати роботу й використовувати цивільний досвід в інтересах армії. Тоді було підписано угоду з компанією Lobby X.

"Ідея військового рекрутингу виникла одразу після широкомасштабного вторгнення, коли почалася велика хвиля мобілізація й багато добровольців пішли до армії. Часто люди, які йшли за покликом серця захистити свою сім’ю та свою країну, потрапляли з цивільного життя у військову сферу за випадковим розподілом — в різні підрозділи та на посади, які нерідко були дуже далекі від їхніх цивільних професій. З плином часу виявилося, що вони не мають можливості повною мірою використовувати свій життєвий і професійний досвід, обіймаючи посади, що зовсім не відповідають їхнім навичкам та здібностям. Це впливало на їхню мотивацію", - пояснили в Lobby X мету створення проєкту з рекрутингу до ЗСУ.

20 листопада Міноборони та сайт Work.ua підписали меморандум про співпрацю в рамках проєкту з рекрутингу.

Сайти з працевлаштування публікують вакансії, на які можуть відгукнутися українці та обрати собі спеціальність, за якою вони хочуть служити в ЗСУ.

Водночас начальник Головного управління розвідки Міноборони України генерал-лейтенант Кирило Буданов не бачить альтернативи проведенню нових хвиль мобілізації до Сил оборони. "Без мобілізації жоден рекрутинг не покриє наших потреб", - наголосив він.

12 лютого у Львові відбулося відкриття першого в Україні рекрутингового центру, куди можна прийти й дізнатися всю інформацію про армію, сили оборони та про вакансії.

Другий центр відкрили у березні в Запоріжжі.

30 квітня речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін заявив, що до середини червня в Україні запустять близько 30 центрів рекрутингу для охочих стати до лав Сил оборони.