У Литві посилять патрулювання на так званий День перемоги, який святкують у РФ

Про це повідомляє LRT.

"Поліція буде працювати на своїх територіях, контролювати та забезпечувати громадський порядок, пам'ятники в особливі дні знаходяться під більш пильним наглядом, їм буде приділятися більше уваги, вони будуть включені в маршрути патрулювання", - заявив речник Департаменту поліції Рамунас Матоніс.

Протягом четверга, 9 травня, поліція Вільнюса також забезпечуватиме громадський порядок на кладовищі Антакалніс, де поховані учасники Другої світової війни, які воювали на боці Радянського Союзу.

"Поліція патрулюватиме і фіксуватиме можливі порушення на вищезгаданому кладовищі, стежитиме за учасниками заходу, щоб уникнути можливих провокацій і не допустити адміністративних правопорушень через демонстрацію забороненої символіки", - повідомила прессекретар поліції Вільнюського округу Юлія Самороковська.

За інформацією Департаменту державної безпеки (ДДБ), не виключається можливість провокацій в Литві 9 травня.

"Минулого року напередодні 9 травня, так званого Дня перемоги в Росії, були навмисно осквернені пам'ятники на честь антирадянського опору в країнах Балтії. За оцінкою розвідки, ймовірність подібних нападів або провокацій на різні об'єкти в Литві найближчим часом залишається підвищеною", - йдеться в заяві, поширеній департаментом у вівторок.