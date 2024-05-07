Частина культу "побєдобєсія": у ЦПД розповіли, навіщо РФ проводить марші "безсмертного полку" по всьому світу

Про це інформує ЦПД.

Там розповіли, що російська пропаганда поширює інформацію про марші "безсмертного полку", які за кордоном організовують дипломатичні представництва Росії. Під час них, учасники ходи демонструють фото своїх родичів, які брали участь у Другій світовій війні. Разом з тим, вони також використовують комуністичну символіку, прапори терористичної організації "ДНР", надягають елементи військової форми СРСР, співають російські пісні та танцюють.

У ЦПД таке дійство називають "карнавалом", а не вшануванням загиблих, і наголошують, що проводячи такі акції РФ має на меті через масове залучення лояльних до Кремля росіян за кордоном сформувати ілюзію підтримки своєї позиції у всьому світі.

"Для цього РФ спекулює на чутливій для західного світу темі засудження нацизму. Кремль перетворив громадянську ініціативу, яка свого часу задумувалась у РФ для вшанування пам’яті полеглих у Другій світовій війні, на потужний інструмент пропаганди та зробив її частиною вульгарного "культу побєдобєсія", - додали в ЦПД.