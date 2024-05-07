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Євродепутати закликали Борреля призупинити статус кандидата в ЄС для Грузії через закон про "іноагентів"

7 травня, 2024 вiвторок
14:36
Світ Грузія ЄС
Зміст

Понад 30 депутатів Європарламенту закликали високого представника ЄС Жозепа Борреля призупинити статус кандидата до Євросоюзу для Грузії через закон про "іноагентів"

Про це повідомляє "Ехо Кавказу".

На думку депутатів, спроби змусити замовкнути мирних демонстрантів і прийняти "російський аналог" закону про "іноагентів" вийшли за межі дозволеного.

"Така поведінка ще більше посилила напруженість та поляризацію у грузинській політиці та суспільстві", - наголошують євродепутати.

Зокрема вони вказують, що ці дії суперечать дев'яти крокам Єврокомісії і що це більше не можна ігнорувати.

"Закликаємо вас зайняти тверду позицію та вжити відповідних заходів, які послужать чітким сигналом уряду Грузії. Поведінка уряду Грузії та правлячої партії «Грузинська мрія» суперечить зобов'язанням країни-кандидата в ЄС. Відповідно, статус кандидата для Грузії має бути припинено без подальшого прогресу на шляху вступу", - йдеться у зверненні депутатів.

Також вони вказують на доцільність перегляду ЄС держбюджету та урядових програм країни.

"По-друге, слід переглянути фінансування Європейським Союзом державного бюджету та урядових програм Грузії. По-третє, проміжна оцінка прогресу Грузії у виконанні дев'яти кроків, викладених у рекомендації Єврокомісії від 8 листопада 2023 року, має бути проведена негайно", - наголошують європарламентарі.

Депутати додали, що невпинно працювали, аби підтримати мету грузинського народу вступити до ЄС і продовжують це робити, але "демократичні критерії для всіх країн-кандидатів однакові, і вони мають дотримуватися".

Закон про "іноагентів" у Грузії: що відомо

7 березня 2023 року парламент Грузії схвалив у першому читанні законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу", який значною мірою наслідує російський закон про іноземних агентів. Після цього в країні спалахнули протести. У ЄС попередили Грузію про "серйозні наслідки" в разі остаточного ухвалення законопроєкту про "іноагентів".  

Уже 9 березня політрада "Грузинської мрії", "Сили народу" та парламентської більшості відкликала закон. Пізніше парламент країни відхилив законопроєкт у другому та остаточному читанні.

Проте 3 квітня 2024 року в парламенті Грузії знову ініціювали цей законопроєкт. Очільники парламентських комітетів закордонних справ низки країн Європи закликали Тбілісі відмовитись від нього. У США також заявили, що цей закон збиває Грузію з європейського шляху.

8 квітня прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що всупереч негативній реакції громадськості та медіа, влада готова ухвалити закон, а президентка Саломе Зурабішвілі оголосила, що накладе вето, якщо його ухвалить парламент.

9 квітня у Тбілісі тисячі людей взяли участь у мітингу проти закону, який владна партія "Грузинська мрія" вдруге зареєструвала у парламенті.

Вже 16 квітня грузинський парламент відклав розгляд закону через протести громадян.

Парламент Грузії 17 квітня у першому читанні вдруге ухвалив скандальний закон про "іноагентів", учасники акції протесту вимагали зустрічі з прем'єром.

Під час акції протесту проти закону про "іноагентів" у центрі Тбілісі в ніч проти 1 травня сталися сутички між правоохоронцями й учасниками мітингу. Поліція затримала 63 людей, повідомляють і про 6 постраждалих поліцейських.

1 травня парламент Грузії ухвалив законопроєкт про "іноагентів" у другому читанні. На вулицях Тбілісі знову почалися сутички між активістами та МВС.

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі закликала грузинів зробити вибір між Європою та Росією, коментуючи скандальний закон про "іноагентів".

4 травня стало відомо, що у Тбілісі поновилися протести проти ухвалення закону "Про прозорість іноземного впливу", акції відбуваються у двох місцях в столиці Грузії.

Теги:
Росія
ЄС
Грузія
політика
Європа
Європарламент
Жозеп Боррель
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