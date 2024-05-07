Окупанти перекидають нові підрозділи і техніку на Бердянський напрямок, - Андрющенко
Радник Маріупольського міського голови Петро Андрющенко повідомив, що російські окупанти в межах ротації розпочали перекидання нового підрозділу на Бердянський напрямок
Про це він написав у telegram та оприлюднив відповідне відео.
Зазначається, що було зафіксовано переміщення великогабаритного боєкомплекту, який був замаскований під гуманітарний вантаж. Крім того, через затори на дорозі з Новоазовська до Маріуполя була розпорошена колона. Далі вона рухалася на Бердянський напрямок.
На відео також можна побачити блокпости, місця зупинки та пусті зерновози, які рухаються в бік Запорізької області.
"Основний висновок - росіяни перекидають новий підрозділ (позначка V) в Бердянський напрямок у рамках ротації. Найближчими днями можемо побачити спробу збільшення тиску в районі Роботиного (зокрема, але не виключно)", - написав Андрющенко.
Він додав, що з урахуванням раптової розконсервації полігону під Маріуполем для артилерії можна припустити, нові снаряди підвезли туди так звані конвої гуманітарні. Втім, деталі щодо цього повідомлення ще встановлюються.
- Партизанський рух "Атеш" фіксує постійне переміщення російськими загарбниками військової техніки у тимчасово окупованому Маріуполі. Одна з причин - удари ATACMS.
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