Окупанти перекидають нові підрозділи і техніку на Бердянський напрямок, - Андрющенко

Про це він написав у telegram та оприлюднив відповідне відео.

Зазначається, що було зафіксовано переміщення великогабаритного боєкомплекту, який був замаскований під гуманітарний вантаж. Крім того, через затори на дорозі з Новоазовська до Маріуполя була розпорошена колона. Далі вона рухалася на Бердянський напрямок.

На відео також можна побачити блокпости, місця зупинки та пусті зерновози, які рухаються в бік Запорізької області.

"Основний висновок - росіяни перекидають новий підрозділ (позначка V) в Бердянський напрямок у рамках ротації. Найближчими днями можемо побачити спробу збільшення тиску в районі Роботиного (зокрема, але не виключно)", - написав Андрющенко.

Він додав, що з урахуванням раптової розконсервації полігону під Маріуполем для артилерії можна припустити, нові снаряди підвезли туди так звані конвої гуманітарні. Втім, деталі щодо цього повідомлення ще встановлюються.