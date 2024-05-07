Сила слова: фіналістки Премії Георгія Ґонґадзе проведуть відкриту зустріч
14 травня о 18:30 у Києві відбудеться відкрита зустріч для журналістів із фіналістками Премії імені Георгія Ґонґадзе. Під час дискусії "Сила слова" спікерки та слухачі говоритимуть про те, як журналісти різних досвідів та спеціалізацій можуть об’єднати свої зусилля
Спікерки:
▫️ Анна Бабінець – засновниця та керівниця незалежної розслідувальної агенції "Слідство.Інфо".
▫️ Ольга Руденко – головна редакторка та засновниця видання The Kyiv Independent.
▫️ Тетяна Трощинська – директорка департаменту стратегічного аналізу та розвитку соціально впливового контенту на Суспільному, журналістка та ведуча радіо "Культура".
Захід модеруватиме журналістка, письменниця, правозахисниця Лариса Денисенко.
Місце: простір Українського ПЕН (м. Київ, вул. Лук'янівська 14-А).
Вхід вільний за попередньої реєстрації: https://bit.ly/4b3Itzs
Ми прагнемо створити невимушену та максимально відкриту атмосферу події, гості якої будуть не слухачами, а активними учасниками. Будемо раді бачити як колег та колежанок із досвідом, так і людей, які лише розпочинають свій творчий шлях.
Премія імені Георгія Ґонґадзе – одна з головних відзнак для професійних журналістів в Україні. Заснована у 2019 році Українським ПЕН у партнерстві з родиною Георгія Ґонґадзе, Києво-Могилянською бізнес-школою та виданням "Українська правда". Лауреатами Премії в попередні роки стали Вахтанґ Кіпіані (2019), Павло Казарін (2020), Мирослава Барчук (2021), Мстислав Чернов і Євген Малолєтка (2022), Богдан Логвиненко (2023). У 2022 році також Спецвідзнаку посмертно отримав фотожурналіст Макс Левін.
Еспресо - інформаційний партнер Премії.
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