Сила слова: фіналістки Премії Георгія Ґонґадзе проведуть відкриту зустріч

Спікерки:

▫️ Анна Бабінець – засновниця та керівниця незалежної розслідувальної агенції "Слідство.Інфо".

▫️ Ольга Руденко – головна редакторка та засновниця видання The Kyiv Independent.

▫️ Тетяна Трощинська – директорка департаменту стратегічного аналізу та розвитку соціально впливового контенту на Суспільному, журналістка та ведуча радіо "Культура".

Захід модеруватиме журналістка, письменниця, правозахисниця Лариса Денисенко.

Місце: простір Українського ПЕН (м. Київ, вул. Лук'янівська 14-А).

Вхід вільний за попередньої реєстрації: https://bit.ly/4b3Itzs

Ми прагнемо створити невимушену та максимально відкриту атмосферу події, гості якої будуть не слухачами, а активними учасниками. Будемо раді бачити як колег та колежанок із досвідом, так і людей, які лише розпочинають свій творчий шлях.

Премія імені Георгія Ґонґадзе – одна з головних відзнак для професійних журналістів в Україні. Заснована у 2019 році Українським ПЕН у партнерстві з родиною Георгія Ґонґадзе, Києво-Могилянською бізнес-школою та виданням "Українська правда". Лауреатами Премії в попередні роки стали Вахтанґ Кіпіані (2019), Павло Казарін (2020), Мирослава Барчук (2021), Мстислав Чернов і Євген Малолєтка (2022), Богдан Логвиненко (2023). У 2022 році також Спецвідзнаку посмертно отримав фотожурналіст Макс Левін.

Еспресо - інформаційний партнер Премії.