Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Новини Сила слова: фіналістки Премії Георгія Ґонґадзе проведуть відкриту зустріч
Анонс

Сила слова: фіналістки Премії Георгія Ґонґадзе проведуть відкриту зустріч

7 травня, 2024 вiвторок
13:26
Новини Сила слова: дискусія фіналісток премії Гонгадзе
Зміст

14 травня о 18:30 у Києві відбудеться відкрита зустріч для журналістів із фіналістками Премії імені Георгія Ґонґадзе. Під час дискусії "Сила слова" спікерки та слухачі говоритимуть про те, як журналісти  різних досвідів та спеціалізацій  можуть об’єднати свої зусилля

Спікерки:

▫️ Анна Бабінець – засновниця та керівниця незалежної розслідувальної агенції "Слідство.Інфо".

▫️ Ольга Руденко – головна редакторка та засновниця видання The Kyiv Independent.

▫️ Тетяна Трощинська – директорка департаменту стратегічного аналізу та розвитку соціально впливового контенту на Суспільному, журналістка та ведуча радіо "Культура".

Захід модеруватиме журналістка, письменниця, правозахисниця Лариса Денисенко.

Місце: простір Українського ПЕН (м. Київ, вул. Лук'янівська 14-А).

Вхід вільний за попередньої реєстрації: https://bit.ly/4b3Itzs 

Ми прагнемо створити невимушену та максимально відкриту атмосферу події, гості якої будуть не слухачами, а активними учасниками. Будемо раді бачити як колег та колежанок із досвідом, так і людей, які лише розпочинають свій творчий шлях.

Премія імені Георгія Ґонґадзе – одна з головних відзнак для професійних журналістів в Україні. Заснована у 2019 році Українським ПЕН у партнерстві з родиною Георгія Ґонґадзе, Києво-Могилянською бізнес-школою та виданням "Українська правда". Лауреатами Премії в попередні роки стали Вахтанґ Кіпіані (2019), Павло Казарін (2020), Мирослава Барчук (2021), Мстислав Чернов і Євген Малолєтка (2022), Богдан Логвиненко (2023). У 2022 році також Спецвідзнаку посмертно отримав фотожурналіст Макс Левін.

Еспресо - інформаційний партнер Премії.

Теги:
Читайте також:
Карта бойових дій: Бахмут
6 травня, 2024 понедiлок
"Вимоги боїв призводять до таких ситуацій": військовослужбовець ЗСУ Тимочко про знищення мосту через канал біля Часового Яру
На фото: представник Німеччини на Євробаченні-2024 Isaak
6 травня, 2024 понедiлок
"Ми музиканти, а не політики": представник Німеччини на Євробаченні-2024 пропонує повернути Росію на конкурс
Українська дитина рятується від російської агресії, фото на вокзалі Перемишля, Польща, 27.02.2022
Автор Олександр Борисов
6 травня, 2024 понедiлок
Німеччина. Як живе табір з українськими біженцями
Київ
+19°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.23
    Купівля 39.23
    Продаж 39.74
  • EUR
    Купівля 42.16
    Продаж 42.84
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, вiвторок
7 травня
14:36
Грузія ЄС
Євродепутати закликали Борреля призупинити статус кандидата в ЄС для Грузії через закон про "іноагентів"
14:36
стартап
Інвестиційний саміт SelectUSA: обрано стартапи, які представлятимуть Україну у США
14:16
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
14:06
OPINION
Руслан Рохов
Індивідуальні альянси як раціональна альтернатива НАТО
13:58
Друга світова війна Росія технології
Георгіївська стрічка та п’ятикутна зірка: у РФ продають іPhone 15 зі спецдизайном до Дня перемоги
13:57
Володимир Зеленський
Готували вбивство президента України: СБУ викрила мережу агентів ФСБ РФ і затримала двох полковників УДО
13:37
"В'язниця, а не Кремль": в Гаазі перед Міжнародним судом ООН організували акцію до дня "інавгурації" Путіна
13:14
вівчарка
У Києві чоловік застрелив вівчарку сусідів, яку привезли з зони АТО: йому оголосили підозру
13:10
Anonymous
Anonymous пообіцяли "дикі кібератаки на урядові сайти" Грузії в разі придушення протестів проти закону про "іноагентів"
13:01
Ілюстративне фото
Окупанти перекидають нові підрозділи і техніку на Бердянський напрямок, - Андрющенко
12:58
У Києві на Центральному вокзалі відкрили інформаційний пункт рекрутингу до ЗСУ
У Києві на Центральному вокзалі відкрили інформаційний пункт рекрутингу до ЗСУ
12:55
санкції проти РФ
Bloomberg з'ясував, що увійде до нового пакета санкцій ЄС проти РФ
12:47
На фото: Jerry Heil і alyona alyona
"Подряпане коліно, трохи порваний костюм": alyona alyona впала під час генеральної репетиції Євробачення-2024
12:45
Оновлено
ізраїль танк
ЦАХАЛ увійшов у Рафах. В Ізраїлі заявили, що метою наступу є тиск на ХАМАС щодо мирної угоди
12:36
Митрополит УПЦ МП Лука та Василь Ломаченко (праворуч)
Суд відправив митрополита УПЦ МП Луку під нічний домашній арешт на два місяці
12:32
фейк
"Якщо Київ не проситиме про припинення вогню, може розпочатися війна між Європою та РФ": добірка фейків і маніпуляцій світових ЗМІ за 7 травня
12:25
відкриття рекрутингового центру у Львові
У Міноборони розповіли, яких спеціальностей в армії потребують найбільше
12:24
Оновлено
Володимир Зеленський
Профільний комітет Ради підтримав законопроєкти про продовження воєнного стану й мобілізації
12:19
Анонс
День пам"яті і примирення - заставка спецпроєкту Еспресо
До Дня пам'яті про перемогу над нацизмом на телеканалі Еспресо спеціальний проєкт “Маки пам'яті”
12:17
парад
Частина культу "побєдобєсія": у ЦПД розповіли, навіщо РФ проводить марші "безсмертного полку" по всьому світу
12:12
Ексклюзив
Байден путин
"З кимось треба вести переговори": дипломат Самарський про те, чому США визнають легітимність Путіна
12:12
Мая Санду (24 грудня 2023 року)
Придністровський конфлікт має бути вирішений лише мирним шляхом, - президентка Молдови Санду
12:06
OPINION
Олексій Петров
"Кварталу" пох*ру на ваші сльози
11:47
заморозки
Наталка Діденко розповіла, якою буде погода впродовж тижня й де очікувати заморозків
11:42
Apple iPhone 15
Project ACDC: компанія Apple розробляє ШІ-чипи для власних потреб, – WSJ
11:31
Стівен Кінґ
Стівен Кінг заявив, що Путін і Зеленський "повинні припинити вбивати людей" і побитися сам-на-сам
11:28
Огляд
світ, міжнародний огляд
Росія оголосила про проведення ядерних навчань, а Україна хоче використати гроші ЄС, щоб звільнитися від залежності в постачанні зброї. Акценти світових ЗМІ 7 травня
11:23
Оновлено
Володимир Путін
Названо країни ЄС, окрім Франції, представники яких відвідають "інавгурацію" Путіна
11:22
Енергетика
Запланована рекордно висока максимальна потужність імпорту: ситуація в енергосистемі станом на 7 травня
11:20
Ексклюзив
кримський міст
Капітан запасу ВМС ЗСУ Риженко розповів, скільки вибухівки потрібно для знищення Кримського мосту
11:17
Польща
Польські спецслужби знайшли пристрої для прослуховування в приміщенні, де мало відбутися засідання уряду
11:09
На фото: Логотип Євробачення-2024
Євробачення-2024: де дивитися і як голосувати в першому півфіналі
11:02
Судно Joseph Schulte
У протоці Босфор сіло на мілину вантажне судно, що прямувало з України до Єгипту
10:50
Ексклюзив
росія ядерна зброя
Тактична ядерна зброя росіян не буде ефективна на полі бою, - військовий експерт Притула
10:43
вибори Литва
У Литві почалося дострокове голосування на виборах президента й референдумі щодо подвійного громадянства
10:35
студенти
В Україні стартувала реєстрація на іспити до магістратури й аспірантури
10:34
напад з ножем
На окупованій Луганщині росіянин зґвалтував та жорстоко вбив 17-річну дівчину, - росЗМІ
10:13
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 7 травня: скільки коштує долар, євро та злотий
10:13
Військово-лікарська комісія, ВЛК
У Кривому Розі в ТЦК помер військовозобов'язаний
10:09
На фото: репер DONI
До Молдови не пустили репера з РФ, він мав виступити на заході прокремлівського політика Ілана Шора
Більше статей
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV