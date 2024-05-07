"Подряпане коліно, трохи порваний костюм": alyona alyona впала під час генеральної репетиції Євробачення-2024
Реп-виконавиця alyona alyona, яка разом з Jerry Heil представлятиме Україну на пісенному конкурсі у Мальме, впала на сцені Євробачення під час репетиції
Про це розповіли самі учасниці офіційному телеграм-каналу "Євробачення Україна".
6 травня на Malmö Arena відбулася генеральна репетиція учасників першого півфіналу Євробачення-2024. Традиційно за день до прямих ефірів пісенного конкурсу генеральна репетиція записується на випадок форс-мажорів, а професійне журі виставляє свої бали.
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Jerry Heil та alyona alyona виступають у першому півфіналі. Під час репетиції номера реп-виконавиця, підіймаючись сходами на сцену, перечепилася через костюм та впала. Як пояснила сама alyona alyona, її 3-кілограмова кольчуга за час усіх репетицій встигла розтягнутися під власною вагою та стати трохи довшою.
"Усе нормально. Один зламаний ніготь, подряпане коліно та трохи порваний костюм ще нічого не значать. Я встала, я пішла зачитала, і якщо треба будь-яка українська жінка так би і зробила", - прокоментувала інцидент артистка.
Півфінали Євробачення-2024 проведуть на стадіоні Malmö Arena 7 та 9 травня. Гранд-фінал відбудеться 11 травня. Jerry Heil та Alyona Alyona будуть представляти Україну на пісенному конкурсі, вони стали переможницями Нацвідбору.
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