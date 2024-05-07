"Настав час для вольового рішення": Лубінець розповів, чого очікує від Червоного Хреста

Про це він повідомив у Telegram.

За його словами, першочерговим є питання призупинення членства російської філії, а надалі – повне виключення з організації.

"Адже, як відомо, РЧХ здійснив низку дій, які не відповідають принципам організації. Переконаний, що настав час для ухвалення вольового рішення: не може РЧХ залишатися у складі федерації, якщо вони підіграють цілям агресора! Це – адвокація інтересів росіян!" - наголосив Лубінець.

Він зазначив, що у разі відсутності дієвої реакції може розпочати кампанію інформування про цей кричущий факт донорів МФЧХ.



"Далі порушив питання абсолютного виключення Білоруського Червоного Хреста з федерації через причетність до депортації українських дітей", - написав омбудсмен.

Також він попросив, аби МФЧХ сприяла у верифікації українських дітей, яких вивезли до Білорусі або транзитом через її територію.



"Ще є можливість врятувати репутацію Червоного Хреста! Для цього від організації необхідні конкретні дії, які спрямовані на перемогу справедливості, а не на провокування нових злочинів", - резюмував Лубінець.