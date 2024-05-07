"Настав час для вольового рішення": Лубінець розповів, чого очікує від Червоного Хреста
Уповноважений із прав людини Дмитро Лубінець зустрівся в Женеві з президенткою Міжнародної Федерації Червоного Хреста (МФЧХ) Кейт Форбс
Про це він повідомив у Telegram.
За його словами, першочерговим є питання призупинення членства російської філії, а надалі – повне виключення з організації.
"Адже, як відомо, РЧХ здійснив низку дій, які не відповідають принципам організації. Переконаний, що настав час для ухвалення вольового рішення: не може РЧХ залишатися у складі федерації, якщо вони підіграють цілям агресора! Це – адвокація інтересів росіян!" - наголосив Лубінець.
Він зазначив, що у разі відсутності дієвої реакції може розпочати кампанію інформування про цей кричущий факт донорів МФЧХ.
"Далі порушив питання абсолютного виключення Білоруського Червоного Хреста з федерації через причетність до депортації українських дітей", - написав омбудсмен.
Також він попросив, аби МФЧХ сприяла у верифікації українських дітей, яких вивезли до Білорусі або транзитом через її територію.
"Ще є можливість врятувати репутацію Червоного Хреста! Для цього від організації необхідні конкретні дії, які спрямовані на перемогу справедливості, а не на провокування нових злочинів", - резюмував Лубінець.
- Міжнародний Рух Червоного Хреста і Червоного Півмісяця 1 грудня 2023 року призупинив членство білоруського представництва.
- При цьому 30 квітня 2024 року він вирішив не призупиняти членство російського Червоного Хреста попри порушення правил нейтралітету, зафіксовані з моменту початку повномасштабного вторгнення в Україну в лютому 2022 року.
- 3 травня Лубінець анонсував зустріч із президенткою МФТЧХ, на якій ітиметься про діяльність російської філії.
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