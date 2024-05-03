Лубінець вимагатиме від Червоного Хреста дієвої реакції на дії російської філії

Про це заявив уповноважений ВР із прав людини Дмитро Лубінець, повідомила кореспондентка Еспресо Катерина Галко.

За словами Лубінця, його офіс неодноразово звертався до організації щодо порушення Росією принципів нейтральності та неупередженості.

Дмитро Лубінець також анонсував свою зустріч із президенткою МФТЧХ наступного тижня, де вимагатиме дієвої реакції. У разі її відсутності обіцяє запропонувати країнам - найбільшим донорам Червоного Хреста новий алгоритм підтримки у вигляді направлення коштів безпосередньо до українського Червоного Хреста.