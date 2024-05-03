Лубінець вимагатиме від Червоного Хреста дієвої реакції на дії російської філії
Міжнародна Федерація Товариств Червоного Хреста (МФТЧХ) робить усе, аби виправдати діяльність своєї російської філії
Про це заявив уповноважений ВР із прав людини Дмитро Лубінець, повідомила кореспондентка Еспресо Катерина Галко.
За словами Лубінця, його офіс неодноразово звертався до організації щодо порушення Росією принципів нейтральності та неупередженості.
Дмитро Лубінець також анонсував свою зустріч із президенткою МФТЧХ наступного тижня, де вимагатиме дієвої реакції. У разі її відсутності обіцяє запропонувати країнам - найбільшим донорам Червоного Хреста новий алгоритм підтримки у вигляді направлення коштів безпосередньо до українського Червоного Хреста.
- Міжнародний Рух Червоного Хреста і Червоного Півмісяця 1 грудня 2023 року призупинив членство білоруського представництва.
- При цьому 30 квітня 2024 року він вирішив не призупиняти членство російського Червоного Хреста попри порушення правил нейтралітету, зафіксовані з моменту початку повномасштабного вторгнення в Україну в лютому 2022 року.
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