Міжнародний Червоний Хрест призупинив членство Білорусі: одна з причин - депортація українських дітей

Про це повідомила пресслужба міжнародного Червоного Хреста (МФТЧХіЧП).

"Призупинення є результатом невиконання Білоруським Червоним Хрестом вимоги про звільнення пана Дмитра Шевцова з посади Генерального секретаря Національного Товариства. Це сталося після рішення Правління МФТЧХіЧП від 3 жовтня 2023 року щодо розслідування звинувачень проти Генерального секретаря Червоного Хреста Білорусі через його заяви, зокрема щодо ядерної зброї та переміщення дітей до Білорусі, а також через його візит до Луганська та Донецька", - йдеться у повідомленні.

У Червоному Хресті пояснили, що, у зв'язку з призупиненням членства, ЧХ Білорусі втрачає свої права члена МФТЧХіЧП. Також буде припинене будь-яке його нове фінансування. Крім того, Білорусь не зможе брати участь у Генеральній асамблеї Червоного Хреста, а також голосувати чи бути обраним на будь-яких статутних зустрічах.

Водночас членство білоруського Червоного Хреста можуть відновити, за умови виконання національним представництвом рішення та рекомендацій міжнародного товариства.