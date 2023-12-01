Міжнародний Червоний Хрест призупинив членство Білорусі: одна з причин - депортація українських дітей
Міжнародний Рух Червоного Хреста і Червоного Півмісяця у п'ятницю, 1 грудня, призупинив членство білоруського представництва
Про це повідомила пресслужба міжнародного Червоного Хреста (МФТЧХіЧП).
"Призупинення є результатом невиконання Білоруським Червоним Хрестом вимоги про звільнення пана Дмитра Шевцова з посади Генерального секретаря Національного Товариства. Це сталося після рішення Правління МФТЧХіЧП від 3 жовтня 2023 року щодо розслідування звинувачень проти Генерального секретаря Червоного Хреста Білорусі через його заяви, зокрема щодо ядерної зброї та переміщення дітей до Білорусі, а також через його візит до Луганська та Донецька", - йдеться у повідомленні.
У Червоному Хресті пояснили, що, у зв'язку з призупиненням членства, ЧХ Білорусі втрачає свої права члена МФТЧХіЧП. Також буде припинене будь-яке його нове фінансування. Крім того, Білорусь не зможе брати участь у Генеральній асамблеї Червоного Хреста, а також голосувати чи бути обраним на будь-яких статутних зустрічах.
Водночас членство білоруського Червоного Хреста можуть відновити, за умови виконання національним представництвом рішення та рекомендацій міжнародного товариства.
- Раніше віцепрезидент Товариства Червоного Хреста України Павло Розенко заявив, що представники Червоного Хреста Білорусі, які причетні до незаконної депортації українських дітей, будуть відповідати перед судом за свої злочини.
- 4 жовтня міжнародний Червоний Хрест закликав білоруське відділення організації відправити у відставку голову, Дмитра Шевцова, який раніше підтвердив свою участь у депортації дітей із тимчасово окупованих російськими військами територій України.
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