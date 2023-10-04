Депортація дітей з ТОТ України: Червоний Хрест закликав звільнити голову білоруського відділу Шевцова

Про це пише The Independent.

Правління Міжнародної федерації товариств Червоного Хреста та Червоного Півмісяця заявило 4 жовтня, що дало білоруському відділенню час до 30 листопада для його звільнення. Якщо Білорусь цього не зробить, Міжнародний ЧХ рекомендуватиме всім членським організаціям припинити нові партнерства та фінансування білоруського відділення, яке буде виключено з глобальної організації.

Внутрішнє розслідування IFRC виявило, що білоруський Червоний Хрест заявив, що Шевцов "винен нести повну відповідальність за звинувачення".

Було також встановлено, що інша організація відповідає за переміщення дітей з окупованих Росією частин України, а білоруський Червоний Хрест бере участь лише в Білорусі. Про іншу організацію не вказано.

Причетність Білорусі до депортації українських дітей

В умовах повномасштабного вторгнення РФ масово депортує українських дітей з окупованих територій України. Їх вивозять до окупованого Криму, Росії чи Білорусі нібито на оздоровлення або на відпочинок у таборах.

У травні 2023 року стало відомо, що Україна розслідує можливу роль Білорусі у насильницькій депортації дітей із тимчасово окупованих територій. Відкрито кримінальне провадження.

Журналісти Радіо Свобода підготували фільм-розслідування про те, як весною 2022 року армія РФ разом із представниками угруповання "ДНР" депортували до Росії 31 українську дитину.

Про те, що частина українських дітей з окупованих територій, яких ворог вивіз "на оздоровлення" до Білорусі, не повернулася назад, повідомив російському опозиційному каналу "Дождь" голова Народного антикризового управління та представник Об'єднаного перехідного кабінету Білорусі Павло Латушко, пише "Медуза".

Він зазначив, що вивезені діти-сироти просто "зникають". Скільки дітей так і не повернулися до України наразі не відомо.

Глава Білоруського товариства Червоного Хреста Дмитро Шевцов відреагував на таку заяву та назвав це "звинуваченнями" Білорусі.

"Мене до глибини душі обурив той факт, що люди, гадаю, у міру своїх думок запалених, звинуватили Білорусь у тому, що ми викрадаємо дітей, які приїжджають до нас на оздоровлення. І чесно кажучи, річ у тому, що і білоруський Червоний Хрест брав у цьому - і бере, і братиме - активну участь", - сказав Шевцов.

Згодом міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав Міжнародний кримінальний суд видати ордер на арешт голови білоруського представництва Червоного Хреста Дмитра Шавцова, який фактично зізнався у незаконній депортації українських дітей до Білорусі.

30 вересня стало відомо, що у Білорусі планують організувати відвідування представниками іноземного дипломатичного корпусу так званих місць проживання, навчання й оздоровлення викрадених з тимчасово окупованих Росією регіонів дітей. За інформацією МЗС, "відвідини" у Мінську заплановані на 4 жовтня.