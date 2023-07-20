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Представники Червоного Хреста Білорусі відповідатимуть за викрадення українських дітей, - віцепрезидент Товариства Червоного Хреста України Розенко

20 липня, 2023 четвер
16:56
Війна з Росією Дмитро Шавцов

Віцепрезидент Товариства Червоного Хреста України Павло Розенко переконаний, що представники Червоного Хреста Білорусі, які причетні до незаконної депортації українських дітей, будуть відповідати перед судом за свої злочини

Про це він заявив в етері телеканалу "Еспресо"

"Товариство Червоного Хреста України досить жорстко відреагували на викрадення українських дітей Червоним Хрестом Білорусі. Ми не можемо впливати на їхні дії, проте ще вчора зранку ми звернулись до міжнародних відповідних організацій, щоб вони не просто висловили занепокоєння. Ми вимагаємо, щоб Червоний Хрест Білорусі позбавили права використовувати марку Товариства", - розповів Розенко.

Віцепрезидент наголосив, що незаконна депортація українських дітей є воєнним злочином.

"Викрадення українських дітей Червоним Хрестом Білорусі є воєнним злочином. Я хочу нагадати, що за відповідний злочин Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна. Тому я переконаний, що рано чи пізно, представники Червоного Хреста Білорусі, які причетні до незаконної депортації українських дітей, будуть відповідати перед судом за свої злочини", - додав він.

Незаконне вивезення українських дітей до Білорусі

Про те, що частина українських дітей з окупованих територій, яких ворог вивіз "на оздоровлення" до Білорусі, не повернулася назад, повідомив російському опозиційному каналу "Дождь" голова Народного антикризового управління та представник Об'єднаного перехідного кабінету Білорусі Павло Латушко, пише "Медуза".

Він зазначив, що вивезені діти-сироти просто "зникають". Скільки дітей так і не повернулися до України наразі не відомо.

"Останні відомості стосуються дітей-сиріт, які не повернулися на окуповану територію України. І вони зникли, тобто слід їх втрачено на території Російської Федерації. Ми не можемо далі повідомити відомості про те, де вони зараз знаходяться", - сказав Латушко.

Окупаційна влада своєю чергою стверджує, що сиріт з дитячих будинків вивозять у Білорусь "для оздоровлення".

Глава Білоруського товариства Червоного Хреста Дмитро Шевцов відреагував на таку заяву та назвав це "звинуваченнями" Білорусі. 

"Мене до глибини душі обурив той факт, що люди, гадаю, у міру своїх думок запалених, звинуватили Білорусь у тому, що ми викрадаємо дітей, які приїжджають до нас на оздоровлення. І чесно кажучи, річ у тому, що і білоруський Червоний Хрест брав у цьому - і бере, і братиме - активну участь", - сказав Шевцов.

Він стверджує, що в Білорусі дітям дарують подарунки та "роблять все, щоб вони забули про жах війни" і назвав звинувачення безпідставними.

"Коли я дізнався, що Білорусь звинувачують, я зрозумів, що ці звинувачення рано чи пізно безпосередньо висловлять зокрема білоруському Червоному Хресту. І просто щоб переконатися і переконати всіх, я сів одразу до найближчого конвою і приїхав сюди, щоб показати всім", - заявив Шевцов під час чергової поїздки на тимчасово окупований Донбас.

Голова білоруського Червоного Хреста наголосив, що "не може допустити втрати іміджу ні країни, ні білоруського Червоного Хреста, ні всього руху Червоного Хреста і Червоного Півмісяця у світі".

Видання "Дзеркало" нагадує, що під час попередньої поїздки на окуповані українські території Дмитра Шевцова було помічено у камуфляжі й з літерою Z на рукаві, хоча статут Червоного Хреста вимагає від членів організації залишатися нейтральними. У Міжнародному комітеті Червоного Хреста заявили, що вивчають цей інцидент.

  • У травні стало відомо, що Україна розслідує можливу роль Білорусі у насильницькій депортації дітей із тимчасово окупованих територій. Відкрито кримінальне провадження.
  • Журналісти Радіо Свобода підготували фільм-розслідування про те, як весною 2022 року армія РФ разом із представниками угруповання "ДНР" депортували до Росії 31 українську дитину.
Кримінал
Білорусь
Володимир Путін
Олександр Лукашенко
Гаага
воєнні злочини Росії
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