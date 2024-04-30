"Попри зв'язки з Кремлем": Червоний Хрест відмовився призупиняти членство російського відділення
Міжнародний рух Червоного Хреста вирішив не призупиняти членство російського Червоного Хреста, попри потенційні порушення правил нейтралітету
Про це повідомляє The Gardian із посиланням на розслідування міжнародних ЗМІ.
Зазначається, що розслідування виявило численні порушення статуту Червоного Хреста російською організацією з моменту початку повномасштабного вторгнення в Україну в лютому 2022 року.
Крім цього, керівні особи регіональних відділень говорили про необхідність війни з "українськими нацистами", і що працівники Червоного Хреста в формі часто були присутні на військових навчаннях для дітей.
Міжнародна федерація товариств Червоного Хреста і Червоного Півмісяця (IFRC) має повноваження призупинити діяльність членів, які порушують принципи нейтралітету та незалежності Червоного Хреста, і минулого року це було з білоруським відділенням.
Однак після чотириденної зустрічі представників МФЧХ у Женеві було прийнято рішення не призупиняти діяльність російського Червоного Хреста, а лише створити наглядовий орган і звернутися з проханням "вирішити виявлені проблеми й передбачувані порушення" принципів доброчесності.
- Міжнародний Рух Червоного Хреста і Червоного Півмісяця 1 грудня 2023 року призупинив членство білоруського представництва.
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