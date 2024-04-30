"Попри зв'язки з Кремлем": Червоний Хрест відмовився призупиняти членство російського відділення

Про це повідомляє The Gardian із посиланням на розслідування міжнародних ЗМІ.

Зазначається, що розслідування виявило численні порушення статуту Червоного Хреста російською організацією з моменту початку повномасштабного вторгнення в Україну в лютому 2022 року.

Крім цього, керівні особи регіональних відділень говорили про необхідність війни з "українськими нацистами", і що працівники Червоного Хреста в формі часто були присутні на військових навчаннях для дітей.

Міжнародна федерація товариств Червоного Хреста і Червоного Півмісяця (IFRC) має повноваження призупинити діяльність членів, які порушують принципи нейтралітету та незалежності Червоного Хреста, і минулого року це було з білоруським відділенням.

Однак після чотириденної зустрічі представників МФЧХ у Женеві було прийнято рішення не призупиняти діяльність російського Червоного Хреста, а лише створити наглядовий орган і звернутися з проханням "вирішити виявлені проблеми й передбачувані порушення" принципів доброчесності.