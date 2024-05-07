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"В'язниця, а не Кремль": в Гаазі перед Міжнародним судом ООН організували акцію до дня "інавгурації" Путіна

7 травня, 2024 вiвторок
13:37
Світ
Зміст

У вівторок, 7 травня, у Гаазі перед будівлею Міжнародного суду ООН розпочалась акція "В'язниця, а не Кремль", приурочена до дня "інавгурації" очільника Кремля Володимира Путіна

Акцію анонсувала громадська організація Freies Russland NRW.

Демонстрація, що розпочалась о 12:00 за місцевим часом (13:00 за київським часом), зібрала разом активістів з багатьох країн, щоб публічно викрити злочини нелегітимного президента.

"Правильне місце для міжнародного злочинця – в’язниця, а не Кремль", - стверджують організатори.

Гігантську фігуру російського диктатора у кайданах та тюремній робі вже встановили навпроти будівлі Міжнародного суду ООН в Гаазі.

Автором фігури є відомий німецький ілюстратор та карикатурист Жак Тіллі. 

  • 20 квітня в американському Нью-Йорку скасували участь артистів балету російського Маріїнського театру в гала-концерті, присвяченому 25-й річниці престижного балетного конкурсу Молодіжний гран-прі Америки.

Теги:
Росія
ООН
Володимир Путін
Нідерланди
Верховний суд
Гаага
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