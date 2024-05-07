"В'язниця, а не Кремль": в Гаазі перед Міжнародним судом ООН організували акцію до дня "інавгурації" Путіна
У вівторок, 7 травня, у Гаазі перед будівлею Міжнародного суду ООН розпочалась акція "В'язниця, а не Кремль", приурочена до дня "інавгурації" очільника Кремля Володимира Путіна
Акцію анонсувала громадська організація Freies Russland NRW.
Демонстрація, що розпочалась о 12:00 за місцевим часом (13:00 за київським часом), зібрала разом активістів з багатьох країн, щоб публічно викрити злочини нелегітимного президента.
"Правильне місце для міжнародного злочинця – в’язниця, а не Кремль", - стверджують організатори.
Гігантську фігуру російського диктатора у кайданах та тюремній робі вже встановили навпроти будівлі Міжнародного суду ООН в Гаазі.
Автором фігури є відомий німецький ілюстратор та карикатурист Жак Тіллі.
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