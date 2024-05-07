"В'язниця, а не Кремль": в Гаазі перед Міжнародним судом ООН організували акцію до дня "інавгурації" Путіна

Акцію анонсувала громадська організація Freies Russland NRW.

Демонстрація, що розпочалась о 12:00 за місцевим часом (13:00 за київським часом), зібрала разом активістів з багатьох країн, щоб публічно викрити злочини нелегітимного президента.

"Правильне місце для міжнародного злочинця – в’язниця, а не Кремль", - стверджують організатори.

Гігантську фігуру російського диктатора у кайданах та тюремній робі вже встановили навпроти будівлі Міжнародного суду ООН в Гаазі.

Автором фігури є відомий німецький ілюстратор та карикатурист Жак Тіллі.