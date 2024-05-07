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Війна з Росією: хроніка
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Головна еспресо До Дня пам'яті про перемогу над нацизмом на телеканалі Еспресо спеціальний проєкт “Маки пам'яті”
Анонс

До Дня пам'яті про перемогу над нацизмом на телеканалі Еспресо спеціальний проєкт “Маки пам'яті”

7 травня, 2024 вiвторок
12:19
еспресо День пам"яті і примирення - заставка спецпроєкту Еспресо
Зміст

Протягом дня 8 травня в ефірі телеканалу висвітлюватимуть тему пам'яті про Другу світову війну. Ведучі та гості зосередяться на європейській традиції його відзначення

У 2014 році Україна долучилася до європейської традиції відзначення Дня пам'яті про Другу світову війну 8 травня. Новим символом став червоний мак. 

Про світову традицію маку і впровадження її в Україні, зміни ставлення до 9 Травня і перехід до європейської моделі відзначення перемоги, роль та місце українців у Другій світовій, паралелі зі сучасною війною і російським нацизмом розповідатимуть ведучі та гості ефіру - історики, соціологи, експерти, дослідники-міжнародники, політики.

Серед анонсованих гостей Олександр Зінченко, Володимир Вʼятрович, Альберт Цукренко, Ярина Ясиневич, Микола Княжицький та інші.

“Ми разом із суспільством переосмислюємо участь України у тій війні, модель памʼяті про Другу світову, вплив візуальних символів - і все це в контексті деколонізації та в умовах війни з Росією, що триває”,  - розповідає генеральна продюсерка Еспресо Анастасія Равва. 

Трейлер: https://youtu.be/OSd5HKW3A9k

Теги:
нацизм
Еспресо.TV
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