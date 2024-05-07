До Дня пам'яті про перемогу над нацизмом на телеканалі Еспресо спеціальний проєкт “Маки пам'яті”

У 2014 році Україна долучилася до європейської традиції відзначення Дня пам'яті про Другу світову війну 8 травня. Новим символом став червоний мак.

Про світову традицію маку і впровадження її в Україні, зміни ставлення до 9 Травня і перехід до європейської моделі відзначення перемоги, роль та місце українців у Другій світовій, паралелі зі сучасною війною і російським нацизмом розповідатимуть ведучі та гості ефіру - історики, соціологи, експерти, дослідники-міжнародники, політики.

Серед анонсованих гостей Олександр Зінченко, Володимир Вʼятрович, Альберт Цукренко, Ярина Ясиневич, Микола Княжицький та інші.

“Ми разом із суспільством переосмислюємо участь України у тій війні, модель памʼяті про Другу світову, вплив візуальних символів - і все це в контексті деколонізації та в умовах війни з Росією, що триває”, - розповідає генеральна продюсерка Еспресо Анастасія Равва.

Трейлер: https://youtu.be/OSd5HKW3A9k