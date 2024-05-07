До Дня пам'яті про перемогу над нацизмом на телеканалі Еспресо спеціальний проєкт “Маки пам'яті”
Протягом дня 8 травня в ефірі телеканалу висвітлюватимуть тему пам'яті про Другу світову війну. Ведучі та гості зосередяться на європейській традиції його відзначення
У 2014 році Україна долучилася до європейської традиції відзначення Дня пам'яті про Другу світову війну 8 травня. Новим символом став червоний мак.
Про світову традицію маку і впровадження її в Україні, зміни ставлення до 9 Травня і перехід до європейської моделі відзначення перемоги, роль та місце українців у Другій світовій, паралелі зі сучасною війною і російським нацизмом розповідатимуть ведучі та гості ефіру - історики, соціологи, експерти, дослідники-міжнародники, політики.
Серед анонсованих гостей Олександр Зінченко, Володимир Вʼятрович, Альберт Цукренко, Ярина Ясиневич, Микола Княжицький та інші.
“Ми разом із суспільством переосмислюємо участь України у тій війні, модель памʼяті про Другу світову, вплив візуальних символів - і все це в контексті деколонізації та в умовах війни з Росією, що триває”, - розповідає генеральна продюсерка Еспресо Анастасія Равва.
Трейлер: https://youtu.be/OSd5HKW3A9k
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