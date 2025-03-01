"Можливо, стане виходом із ситуації": Портников пояснив, що може змінити позицію Трампа

Таку думку він висловив в етері "Еспресо".

"Я не можу сказати, що далі буде з військовою допомогою США. Це буде дуже небезпечний період у відносинах між США та Україною. Зараз це потрібно виправляти. Саме з погляду тієї моделі, яка була дотепер. Як це робити? Це питання до президента України і європейських лідерів. Гадаю, що зараз вони будуть застосовувати", - пояснив Портников.

Журналіст зауважив, що Трамп, імовірно, може змінити свою позицію щодо допомоги України, якщо зіткнеться зі спільною європейською позицією.

"Я гадаю, що дуже серйозно до новин про зупинку американської військової допомоги Україні поставилася Джорджа Мелоні. Вона говорила, що хоче провести саміт західних лідерів, а не тільки європейських. Щоб Дональд Трамп та інші приїхали поговорити з європейцями про те, що робити в ситуації, яка склалась. Це теж до певної міри може стати виходом із ситуації. Зокрема, коли Трамп зіткнеться з загальною спільною думкою більшості європейських лідерів, які наголошують, що мир це добре, але якщо США не будуть допомагати Україні, то хто буде з ними рахуватись? Так, що в питанні військової допомоги США Україні є серйозна проблема. Я дуже цим занепокоєний", - додав він.