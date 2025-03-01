Путін хоче купити Трампа, а потім у два стрибки спробує реалізувати план відновлення частин СРСР, - Фейгін

Таку думку він висловив в етері "Еспресо".

"Кирило Дмитрієв, який замінив собою Абрамовича на переговорах, - особистий консильєрі Путіна, який відає його активами, у нього є право в широкому сенсі розпоряджатися путінськими активами. А що таке активи Путіна - це вся Росія, це все, що там є. Де різниця між активами Путіна та активами, які називаються Росією? Усі ці розмови про алюміній, рідкісноземельні метали в Росії, газотранспортну мережу в Європі, про дослідження Арктики щодо копалин – все обговорювалося щодо Росії. Це все тільки витратами загрожує, тому що з початком війни, я нагадаю, Торгово-промислова палата США оголосила, що бізнес, який пішов із Москви, втратив своїх активів від $100 мільярдів до $200 мільярдів", - зауважив Марк Фейгін.

За його словами, всі активи залишено, їх було передано російським довіреним особам самого Путіна, його компаніям, транснаціональним корпораціям, акціонерним товариствам тощо. Путін і цим заманює, а Дмитрієв - фігура, яка дуже для цього підходить.

"Щодо політичних рішень, то це ухвалює особисто Путін, це очевидно. Смішно вважати, що він комусь передоручить ухвалювати такі рішення. Але як передавальну ланку Путіну краще використовувати Дмитрієва, отже, він йому дуже довіряє. Цей Дмитрієв пов'язаний зі спецслужбами, про це багато хто пише. Він чоловік подруги дочки Путіна, не виключаю, до речі, що навіть якийсь родич Путіна, коли-небудь це з'ясується. Путіну важливі і політичні, і економічні рішення. Якщо Путін припускає купити Трампа, то йому потрібен для цього не Лавров, не Наришкін, не Ушаков, а зовсім інша людина. А яка різниця, що купується - політичні чи економічні речі чи матеріальний інтерес родини Трампа?" - прокоментував російський опозиціонер.

Фейгін не має жодного сумніву, що Путін хоче купити Трампа, а за це російський диктатор попросить здати йому всю Україну, відновити відносини та дати можливість реалізувати путінський меморандум від грудня 2021 року щодо Європи.

"А меморандум цей полягав у тому, щоб Європа залишилася голою, Східна Європа, яка була частиною Східного блоку ще радянського, опинилася в зоні впливу Путіна, як це було за часів СРСР. А далі він буде реалізовувати у два стрибки план відновлення якихось частин Радянського Союзу. Зокрема Грузія, Вірменія, Молдова перебувають на піку його інтересу, він їх точно анексує, якщо все піде так, як зараз іде. А далі вже черга за країнами Балтії, Польщею, Фінляндією. Думаю, там теж розробляють якісь плани", - резюмував політик.