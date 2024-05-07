"Варіантів нема": репер OTOY розповів, коли піде до ТЦК
Український репер В'ячеслав Дрофа, відомий як OTOY, поділився, що планує оновити дані в ТЦК, та зізнався, що відповів би хейтерам на закиди, чому він не на фронті
Про це він сказав у коментарі Ukraine World News.
25-річний український реп-виконавець OTOY розповів, чи оновлював дані в ТЦК.
"Якраз їду в четвер до Львова оновлювати. Обовʼязково. Інших варіантів немає", - сказав музикант.
OTOY уточнив, що до закидів стосовно того, чому він сам не на фронті, ставиться філософськи, адже всім подобатися він не може.
"Є люди, які працюють з Силами оборони, або у Силах оборони, або на Сили оборони, проте трошки іншим способом. І кому як не військовослужбовцям знати це. Особливо тим військовослужбовцям, з якими ми працюємо. Люди завжди будуть чимось не задоволені. Усім не сподобаєшся. Таке життя", - додав репер.
- У листопаді 2023 року музикант повідомив про загибель другого брата на фронті.
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