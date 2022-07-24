На Дніпропетровщині українська ППО збила російський штурмовий літак Су-25
На Дніпропетровщині українські десантники збили російський штурмовий літак Су-25 "Грач" за допомогою переносного зенітно-ракетного комплексу "Ігла"
Про це повідомила пресслужба Десантно-штурмових військ Збройних сил України у телеграмі.
Як йдеться у дописі, російський літак збили дніпропетровські десантники.
"Сьогодні підрозділом протиповітряної оборони 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади ДШВ ЗС України був успішно збитий російський штурмовик Су-25 Грач”, - пише пресслужба ДШВ ЗСУ.
Також зазначається, що ворожий штурмовик збили за допомогою переносного зенітно-ракетного комплексу “Ігла”.
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