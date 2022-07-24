Про це повідомила пресслужба Десантно-штурмових військ Збройних сил України у телеграмі.

Як йдеться у дописі, російський літак збили дніпропетровські десантники.

"Сьогодні підрозділом протиповітряної оборони 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади ДШВ ЗС України був успішно збитий російський штурмовик Су-25 Грач”, - пише пресслужба ДШВ ЗСУ.

Також зазначається, що ворожий штурмовик збили за допомогою переносного зенітно-ракетного комплексу “Ігла”.

Раніше повідомлялося, що із Каспійського моря російський літак випускав по Дніпру ракети вартістю $13 млн.

На Запоріжжі нацгвардієць збив шостий на своєму рахунку російський літак Су-25 і крилату ракету.

З 24 лютого до 17 липня російські окупанти втратили в Україні близько 220 літаків і 166 крилатих ракет.

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