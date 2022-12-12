Про це заявив заступник глави МЗС Польщі Павел Яблонський, передає WNP.

За його словами, вважати, що РФ має право вимагати від будь-кого гарантій безпеки, – це стратегічна помилка.

"Надзвичайно важливо жодним чином не вдаватися до таких міркувань, що Україна нібито поступиться РФ частиною своєї території, або що Росія має право очікувати гарантій безпеки від будь-кого… Це просто стратегічна помилка – такі міркування. Не Росії сьогодні потрібні гарантії безпеки, а Європі потрібні гарантії безпеки з боку РФ", – наголосив Яблонський.

Минулого тижня президент Франції Макрон заявив про необхідність гарантій безпеки для Росії.

2 грудня координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі наголосив, що Путін не демонструє жодних ознак готовності до перемовин.

3 грудня очільник МЗС Британії Джеймс Клеверлі заявив, що президент РФ Володимир Путін може маніпулювати темою мирних переговорів з Україною та використати їх для переозброєння власної армії.

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