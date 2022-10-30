Про це він написав у твіттері.

"Суб’єктам із РФ час зрозуміти: у них вже немає опції "Повернутися назад, у січень 2022-го". І переговорів із США та місця за цивілізованим столом для них теж немає", - наголосив Михайло Подоляк.

За словами радника голови ОП, є тільки геноцид в Україні, війна, яку РФ має програти, та трибунал, на якому росіяни отримають пожиттєві терміни.

30 жовтня Сергій Лавров заявив, що Росія готова до переговорів щодо України, якщо Захід надасть "реалістичні пропозиції".

В МЗС України відповіли, що єдиною реалістичною підставою для переговорів із Росією є виведення окупантів з України.

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