Росії немає місця за столом переговорів, - Подоляк
Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що для РФ немає місця за столом переговорів зі США, натомість є війна, яку вона має програти
Про це він написав у твіттері.
"Суб’єктам із РФ час зрозуміти: у них вже немає опції "Повернутися назад, у січень 2022-го". І переговорів із США та місця за цивілізованим столом для них теж немає", - наголосив Михайло Подоляк.
За словами радника голови ОП, є тільки геноцид в Україні, війна, яку РФ має програти, та трибунал, на якому росіяни отримають пожиттєві терміни.
- 30 жовтня Сергій Лавров заявив, що Росія готова до переговорів щодо України, якщо Захід надасть "реалістичні пропозиції".
- В МЗС України відповіли, що єдиною реалістичною підставою для переговорів із Росією є виведення окупантів з України.
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