Росія 18 травня обстріляла на Донеччині 10 населених пунктів та вбила двох дітей
Двоє дітей загинуло від прямого влучення російського снаряду в житловий будинок у Лимані Донецької області
Про це повідомила Національна поліція в телеграм.
За її даними, за добу 18 травня ворог обстріляв з авіації, танків, важкої артилерії, "смерчами" і крилатими ракетами 10 населених пунктів. Руйнувань зазнали 38 цивільних об’єктів. Нацполіція розпочала відповідні розслідування.
"За період з 6:00 18 травня до 6:00 19 травня загинули двоє дітей. Їх було вбито в Лимані внаслідок прямого влучення у житловий будинок", – йдеться у повідомленні.
Під обстрілами опинилися Маріуполь, Бахмут, Соледар, Краматорськ, Костянтинівка, Авдіївка, Лиман, Миколаївка, Красногорівка, Нью-Йорк.
Як повідомили в телеграмі Офісу генпрокурора, росіяни обстріляли з артилерії Лиман, Дробишеве та Ярову Лиманської ОТГ Донецької області. Унаслідок цього загинуло шестеро дорослих і неповнолітня дівчина. Осколкові поранення отримали семеро цивільних.
"Окрім цього, внаслідок атак пошкоджено понад 20 будинків, а також магазини, будівлі місцевих закладів освіти, лікарні та суду", - зауважили в ОГПУ.
Триває досудове розслідування у трьох кримінальних провадженнях за фактами порушення законів і звичаїв війни (ст. 438 КК України).
- Нагадаємо, за даними Донецької ОВА, Росія вбила 10 мирних людей на Донеччині за 18 травня.
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