Росія 26 травня вбила 5 мирних жителів Донецької області

Про це повідомляє голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

"За 26 травня росіяни вбили ще 5 мирних жителів Донеччини: 2 у Мар’їнці, 2 у Лимані та 1 у Зорі. Також сьогодні вдалося уточнити інформацію стосовно 1 загиблого та 1 пораненої у Діброві", - написав Кириленко.

Голова ОВА відзначає, що зараз неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі, але всі злочинці будуть притягнуті до відповідальності.

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