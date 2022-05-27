Росія 26 травня вбила 5 мирних жителів Донецької області
За день 26 травня російські військові вбили 5 мирних жителів Донецької області
Про це повідомляє голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
"За 26 травня росіяни вбили ще 5 мирних жителів Донеччини: 2 у Мар’їнці, 2 у Лимані та 1 у Зорі. Також сьогодні вдалося уточнити інформацію стосовно 1 загиблого та 1 пораненої у Діброві", - написав Кириленко.
Голова ОВА відзначає, що зараз неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі, але всі злочинці будуть притягнуті до відповідальності.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.61
Купівля 34.61Продаж 35.91
-
EUR
Купівля 36.33Продаж 38.11
- Актуальне
- Важливе