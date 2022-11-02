Про це пише секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєєв у телеграмі.

О 21:23 голова ОДА Олександр Старух повідомив, що окупанти атакували передмістя Запоріжжя.

Пізніше, секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєєв повідомив, що у деяких районах міста було чутно вибухи, проте прильотів не зафіксовано. Він теж зазначив, що атака відбулася по передмістю та додав, що працює українська ППО. Куртєєв також відзначив, що ЗСУ знищили всі дрони-камікадзе, які рухалися в бік Запоріжжя.

31 жовтня ворог атакував ракетами Запоріжжя та пошкодив об'єкти критичної інфраструктури.

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