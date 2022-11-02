Росія атакувала передмістя Запоріжжя, ЗСУ знищили всі дрони, що летіли в напрямку міста
Міська влада повідомила, що ввечері, 2 листопада, окупанти атакували передмістя Запоріжжя. Військові заявили, що всі ворожі "шахіди", які рухалися в бік міста, знищено
Про це пише секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєєв у телеграмі.
О 21:23 голова ОДА Олександр Старух повідомив, що окупанти атакували передмістя Запоріжжя.
- 31 жовтня ворог атакував ракетами Запоріжжя та пошкодив об'єкти критичної інфраструктури.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.59
Купівля 39.59Продаж 40.46
-
EUR
Купівля 38.58Продаж 39.64
- Актуальне
- Важливе