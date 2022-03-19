Росія авіаударом зруйнувала склад зерна на Житомирщині
У селищі Народичі Житомирської області сталась пожежа в будівлі зерноскладу після російського авіаудару
Про це повідомила пресслужба обласного управління ДСНС у Facebook.
"У смт Народичі Коростенського району ліквідовано пожежу в будівлі зерноскладу приватного сільгосптовариства. Після нанесеного ворогом авіаудару будівля, де зберігалися зернові, зазнала руйнувань, зайнялися перекриття та покрівля на площі 500 кв.м. Загиблих та травмованих немає", - йдеться у повідомленні.
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