Росія авіаударом зруйнувала склад зерна на Житомирщині

Про це повідомила пресслужба обласного управління ДСНС у Facebook.



"У смт Народичі Коростенського району ліквідовано пожежу в будівлі зерноскладу приватного сільгосптовариства. Після нанесеного ворогом авіаудару будівля, де зберігалися зернові, зазнала руйнувань, зайнялися перекриття та покрівля на площі 500 кв.м. Загиблих та травмованих немає", - йдеться у повідомленні.

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