Росія не відмовилася від спроб захопити або принаймні оточити Київ і Чернігів, - Міноборони України

Про це Мотузяк сказав на брифінгу.



За його словами, РФ відводить підрозділи, які зазнали найбільших втрат, аби їх доукомплектувати, зробити ротацію.



"Генштаб ЗСУ відзначає певне часткове переміщення окремих підрозділів з Київського та Чернігівського напрямів. Водночас масового відведення росвійськ з цих районів ми не спостерігаємо. Іде виведення окремих підрозділів. Тому говорити про це ще рано. Станом на зараз ворог до кінця не відмовився від спроб захопити або принаймні оточити в тому числі і ці міста. Йдеться про столицю та Чернігів", - сказав речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник.





29 березня російська делегація після переговорів заявила про скорочення військової активності на Київському та Чернігівському напрямках

Та згодом представник Росії на переговорах уточнив, що деескалація на Київському та Чернігівському напрямках не означає припинення вогню.

У Генштабі ЗСУ вважають, що “відведення військ” РФ, ймовірно, є ротацією окремих підрозділів і має на меті введення в оману військового керівництва ЗСУ.